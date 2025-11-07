Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 8 de noviembre de 2025
El Dreamland Gran Canaria se ejercitó ayer en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo. CBGC

Río Breogán-Dreamland Gran Canaria: cuestión de ambición y de equilibrio para dar un golpe de autoridad

Liga Endesa ·

El combinado de Jaka Lakovic se enfrenta este sábado (18:00 horas, DAZN) al bloque de Luis Casimiro en una cita capital para conseguir escalar posiciones en la carrera por estar en la Copa del Rey 2026

Óliver Suárez Armas

Óliver Suárez Armas

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:11

El momento del despegue. Después de certificar ante el Spartak Office Shoes serbio la clasificación para siguiente fase de la Basketball Champions League el pasado miércoles, el Dreamland Gran Canaria, undécimo clasificado con un balance de dos victorias (BAXI Manresa y MoraBanc Andorra) y tres derrotas (Real Madrid, Unicaja y Bàsquet Girona) en la fase regular de la Liga Endesa, afronta una misión de madurez contra el Río Breogán, que ocupa la decimotercera plaza y presenta el mismo balance 2-3, en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo este sábado (18:00 horas, en directo por DAZN), con el propósito de reforzar la moral y multiplicar las opciones en plena carrera por estar en la próxima edición de la Copa del Rey.

El escolta colombiano Braian Angola -10,4 puntos, 3,4 rebotes, 2,4 asistencias y 12,2 créditos de valoración-, el alero argentino Nicolás Brussino -11,4 puntos, 3,4 rebotes, 2,4 asistencias y 11,4 de valoración-, el pívot norteamericano Mike Tobey -9,2 puntos, 5,4 rebotes y 10,6 de valoración-, el ala-pívot francés Louis Labeyrie -8,6 puntos, 3,8 rebotes y 10,4 de valoración- y el director de juego galo Andrew Albicy -6,4 puntos, 5,8 asistencias y 10,2 de valoración- destacan a nivel estadístico en un combinado claretiano que persigue sumar dos triunfos en la competición doméstica por primera vez en el presente curso.

El máximo responsable técnico amarillo, Jaka Lakovic, aseguró este vierned que «espero un partido complicado y muy exigente a nivel físico por la pista y por rival que es. El Breogán ha empezado la temporada bien, es el segundo equipo de la Liga Endesa que más triples mete, es quinto en porcentaje de triples y segundo en rebotes ofensivos».

Por su parte, el bloque lucense que dirige el expreparador del Granca Luis Casimiro -histórico por conquistar la Supercopa Endesa en el Fernando Buesa Arena de Vitoria en 2016 y obtener la clasificación para competir en la Euroliga en 2018- tiene al escolta andaluz Francis Alonso a su jugador más destacado en la presente temporada, promediando 14,8 puntos y 15,4 créditos de valoración.

El Río Breogán pretende hacerse fuerte ante sus aficionados y confirmar sus objetivos en un descorche en el que se ha impuesto imponerse al Casademont Zaragoza y al Coviran Granada y sucumbió contra el Hiopos Lleida, el Valencia Basket y el Barça.

