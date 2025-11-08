Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Río Breogán -Dreamland Gran Canaria, en directo: El Granca busca el tercer triunfo liguero en Lugo
El Granca busca la segunda victoria a domicilio y la tercera de la temporada en ACB. ACB Photo
Directo

Río Breogán -Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo

BALONCESTO EN DIRECTO ·

Partido entre el Río Breogán y el Dreamland Gran Canaria en la Liga Endesa | Sigue el minuto a minuto, todos las canastas y el resultado en directo

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:15

Actualizado Hace 3 minutos

17:28

Estos son los precedentes entre los dos equipos y el balance actual de ambos en la Liga Endesa.

Río Breogán -Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo

17:24

La opinión de Lakovic: Agresividad e intensidad para frenar el perímetro lucense

En vísperas del encuentro, el técnico amarillo, Jaka Lakovic, insistió en la «intensidad» y agresividad« para superar a un rival que presume del segundo juego de perímetro más efectivo de la ACB. » Así lo analizaba el técnico balcánico .

Río Breogán -Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo

Enlace copiado

17:20

La previa del encuentro, con la firma de Oliver Suárez

Esta es la previa del encuentro , firmada por nuestro compañero Oliver Suárez.

Río Breogán -Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo

Enlace copiado

17:18

Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este directo de CANARIAS7 en el que les vamos a contar los detalles, las canastas, los parciales y el desarrollo del encuentro entre el Río Breogán y el Dreamland Gran Canaria.

Río Breogán -Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo
Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Río Breogán -Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo

Río Breogán -Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo