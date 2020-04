«Que todo el equipo se haya quedado en la isla es de alabar»

— Sí, y porque llevamos dos meses encerrados, mucha gente ha perdido a familiares, amigos y seres queridos, aunque aquí en Canarias se ha vivido con menos impacto que en Madrid, por ejemplo, pero todavía sigue muriendo muchas personas al día, y por querer empezar o porque nos guste lo que hacemos no debemos tener más prisa de la que hay que tener e ir paso a paso, cuando el Gobierno nos lo permita ir dándolos.

— Nuestra profesión no tiene nada que ver con todas las que han estado en primera línea arriesgándose para que muchos de nosotros pudiéramos volver lo antes posible. El deporte al final pasa a un segundo plano y nosotros queremos empezar cuando las medidas sean las más adecuadas para poder hacerlo; que estemos dotados de todo el material que se necesite y que el riesgo sea cero o el menor posible sabiendo que, ahora mismo, ese cero es imposible, claro.

— Creo que llego, que es importante. Hay que ir poco a poco, sin ninguna prisa, porque lo peor ahora es precipitarse. Estos dos meses he entrenado todos los días en casa y creo que llego bien dentro de las posibilidades que teníamos al estar en un piso. A la hora de correr habrá que tener precaución también con la superficie para evitar tendinitis o tendinopatías. Se trata de ir cogiendo la forma poco a poco.

«De jugarse será un torneo raro, que te exprime durante 10 días»

— Sí, los contratos o el dinero no lo son todo. La situación humana es mucho más fuerte en estos casos y cada uno tiene una diferente, con familia en otros países, con hijos... Llega un momento que ves cmo crece la pandemia y lógicamente quieres estar con ellos. Es algo que se entiende y es algo muy difícil de criticar, valorar u opinar porque es algo muy personal.

— ¿Entiende a ese jugador que no se lo pensó para ir a estar al lado de sus seres queridos?

— Es algo complicado y que desvirtúa un poco la competición, pero desde que se fueron sabíamos que era algo que podía pasar, ya que hay países donde todavía está creciendo la curva y, probablemente, no puedan volver por razones de seguridad. En ese sentido es algo a alabar que todo nuestro equipo se haya quedado en la isla, sobre todo los extranjeros, ya que seguro que en algún momento han querido irse a sus casas pero han aguantado por el compromiso con el club aunque haya sido duro.

— Afortunadamente no es el caso del Gran Canaria, pero hay equipos que no llegarán al completo.

— Si puedo no salir de casa sería todavía mejor porque sería más seguro y habría menos riesgo. Pero lo que me gustaría es que, si se juega, sea en el sitio más seguro, donde haya estructura para albergar a 12 equipos y seguridad para todos los que lo montan y lo jugamos.

— Será una competición diferente y rara, más parecida a unos Juegos Olímpicos con dos grupos pequeños donde todos los resultados contarán, y que te exprime en 10 días donde te juegas todo y, por lo tanto, tienes que llegar muy bien. Sin embargo, ahora mismo no hemos pensado más allá porque todavía seguimos en casa. Ojalá podamos llegar a la situación de jugarlo, aunque será muy complicado alcanzar la cohesión de nuevo como equipo.

«Será muy difícil alcanzar la cohesión de nuevo como equipo»

— Ilusión por jugar ese torneo final no faltará, pero también responsabilidad. Si no hay garantía sanitaria, entiende que no se debería disputar, ¿no es así?

— Es lo principal. Tenemos mucha ilusión por volver a la normalidad y eso implica volver a jugar y también salir a la calle, abrazar a nuestros familiares, estar con nuestros amigos... Todo ello, lgicamente, cuando se den las medidas suficientes para poder hacerlo. Hemos aguantado muchísimo tiempo con la cuarentena en casa y no queremos precipitarnos por esas ganas e ilusión y tirar por la borda el trabajo de todos esos sanitarios, cajeros, policías, etcétera, en general todo el mundo que han estado dando la cara durante estos dos meses que han sido complicados y que, no lo olvidemos, siguen siéndolo.

— Madrid, su ciudad natal, ha sido duramente golpeada por el coronavirus. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo lo han llevado ellos?

— Tengo suerte de que en mi círculo más cercano todos están bien. Allí, lógicamente, hay más miedo del que podemos tener aquí.

— Económicamente el país quedará muy tocado. ¿Le preocupa que pueda haber reducciones de salarios, de plantillas, etcétera, de cara al curso que viene?

— Preocupa la situación económica del país y por lo tanto también del deporte y de los clubes en general. Está claro que habrá una crisis económica que ya estamos viviendo y que se prolongará, ojalá, el menor tiempo posible. Lógicamente algunos patrocinios se van a perder y habrá que asumirlo y buscar las mejores opciones, porque en los momentos de crisis también se puede seguir creciendo más y evolucionando.