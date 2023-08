Pelos: «Intentaré dar lo mejor de mí para ganar muchos partidos y quizás un nuevo título»

El ala-pívot francés Pierre Pelos, de 30 años, 2,05 metros de altura y procedente del JL Bourg de su país, ya está en la isla para comenzar el trabajo de pretemporada con el Dreamland Gran Canaria.

«Estoy muy emocionado por jugar y por mi primera experiencia en España, de empezar la temporada con el grupo», valoró en declaraciones ofrecidas por el Club Baloncesto Gran Canaria.

Pelos, quien promedió 8,6 puntos -33% de acierto en triples-, 4,4 rebotes y 9,2 créditos de valoración en 19 minutos de media en 38 partidos disputados el pasado curso en el campeonato francés, mientras que en la EuroCup firmó 9,9 puntos -49% de acierto en triples-, 5,4 rebotes y 12,4 de valoración en 19 minutos de media en 19 partidos, desveló que «Andrew me contó que es una gran isla para vivir, un buen club y equipo. Me dijo que me ayudará para la adaptación. Intentaré jugar bien para el equipo y Andrew me ayudó bastante para firmar aquí».

«Puedo jugar de cuatro y de cinco. Ayudaré con mi tiro, soy un jugador de equipo, puedo aportar muchas cosas e intentaré dar lo mejor de mí para ganar muchos partidos y quizás un nuevo título», manifestó optimista en sus primeras palabras en la isla.

Este domingo aterrizarán en Gran Canaria los jugadores Ben Lammers, Ethan Happ y Sylven Landesberg.