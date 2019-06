Pedro Martínez: «Es una decisión dolorosa, pero creo que es la correcta»

— A mí también me duele, pero estoy seguro que si es capaz de separar lo personal de lo profesional es mucho más fácil de entender. Decirles también que es obvio y evidente que nadie es imprescindible y que el club está por encima de todas las personas, y en este sentido estoy seguro de que el club seguirá en una muy buena línea. El entrenador tiene una cierta importancia en un equipo, no digo que no, pero estoy seguro de que no es para nada una pérdida que un club como el Granca no pueda superar.

Eso nunca se sabe... Lo que est claro es que para mí el CB Gran Canaria siempre ha sido y siempre será un club especial. Siempre me he sentido a gusto, bien tratado y uno más, y desde ese punto de vista estos últimos meses también han sido así. Lo que pasa es que uno tiene que tomar decisiones, ver todas las circunstancias que rodean esas decisiones y esta vez toca decidir no continuar. Como he dicho, es una decisión dolorosa pero ahora mismo creo que es la correcta.

— Sí, personal y muy difícil de tomar porque lógicamente el proyecto deportivo y del club es muy interesante y yo estaba con ganas de continuar, pero pones encima de la mesa todas las variables y priorizas unas por encima de otras y al final, de una forma nada fácil ni cómoda, he decidido no continuar.

— Al final el Granca se salvó y terminó jugando muy buen baloncesto.

— Conmigo en el banquillo tuvimos, excepto el tema de Balvin, una cierta estabilidad en cuanto a lesiones. También el hecho de no jugar los últimos meses competición europea y poder entrenar más creo que ayudó, y sin ninguna duda el impacto de Jacob Wiley, una vez adaptado y conocido lo que se esperaba de él... La suma de todas esas circunstancias nos llevaron a tener un rendimiento muy alto sobre todo el ltimo mes de competición.

— ¿Ya desde fuera, cómo valora los primeros movimientos del equipo de cara a la próxima temporada? Me refiero a la decisión de no contar con Oliver y Báez y al fichaje de Beqa Burjanadze. ¿Tuvo usted algo que ver?

— No me siento responsable de esas decisiones pero sí partícipe, porque desde que se acabó la competición habían algunas decisiones que el club tenía que tomar de una forma absoluta, ya que no se podría dilatar mucho en el tiempo porque o perdías algún jugador o estabas perjudicando a algunas personas si la toma de decisiones se retrasaba. Por eso estaba clarísimo que eran decisiones que tenían que tomarse en ese momento, no uno o dos meses más tarde, y por lo tanto lo que se hizo fue que, todas las personas que teníamos responsabilidades dentro del club, opinamos y en las que había unanimidad se tomaron las decisiones. En otras se ha preferido esperar a que la dirección del equipo estuviera clara. En las que todas las personas, hablo de ayudantes, Berdi o yo mismo que teníamos capacidad de opinar pues se tomaron. En aquellas que había unanimidad, porque creíamos que dilatarlas iba a ser muchísimo peor para todos.

— El que no sigue es Jacob Wiley cuyo rendimiento fue espectacular en tan poco tiempo.

— Realmente su impacto fue muy grande. También se encontró una situación muy buena para él en el equipo; primero con la lesión sobre todo de Balvin, lo que provocó que tuviera un rol muy protagonista, y luego él es un jugador con muchísima energía, creo que eso fue buenísimo para él y también para el equipo. Ha sido una explosión de juego, porque no jugaba así en Australia y ojalá que consiga mantenerlo, pero le será difícil tener este nivel que ha tenido estos meses en el Gran Canaria porque ha sido un nivel muy alto. Nos ayudó y demostró el tipo de jugador que es.

— ¿Bueno, y ahora qué? Muchos lo ponen en Barcelona como sustituto Svetislav Pesic. ¿Qué hay de cierto?

— Ya, pero no ha habido ni el más mínimo contacto ni nada de nada. En la prensa deportiva hay gente que le gusta inventarse cosas. La realidad es que a día de hoy no ha habido ni la más mínima posibilidad, ningún tipo de contacto y no es una posibilidad que ahora mismo valore.

— Pues algún medio ya ha publicado que será usted el técnico de los azulgranas. Incluso antes de jugarse el cuarto partido de la final de liga. Leer esas cosas supongo que no le sentarán nada bien.

— Hay que convivir con estas cosas y yo lo que intento es ser todo lo profesional que esté en mi mano y convivir con los que no lo son tanto y que les gusta dar pábulo a los rumores y publicarlos. Prefiero alejarme de eso y ya está, y simplemente decir la verdad. La verdad es que no ha habido ninguna opción de ir a Barcelona.

— ¿Y tiene alguna oferta oficial sobre la mesa a día de hoy?

— Sí, tengo una oferta del Manresa y ahora mismo digamos que habrá que tomar una decisión al respecto y veremos si se acaba confirmando o no. Ahora mismo es lo único que tengo como opción real.

— Lo que está claro es que quiere seguir entrenando, y si es cerca de su casa mucho mejor, supongo.

— Sí, Manresa es un club al que le tengo una debilidad personal muy grande, muy similar a la que tengo con Gran Canaria, porque es un club donde he estado muchísimos años y donde me siento muy identificado con los valores que tiene, al igual que me pasa con el Granca. Pero ahora mismo lo que hay es un interés por su parte y estamos viendo si ese interés podemos llevar a plasmarlo en un papel, así que ya se verá. Mi intención es entrenar porque me gusta y en ese sentido ya veremos si esa es al final la opción que toma cuerpo.

— Bueno, de momento entrena usted hoy en Cantabria, donde participa en el campus de verano del Club Baloncesto Pas Piélagos que celebra su 40º aniversario. Entrenando con Pedro Martínez lo han llamado...

— Sí, y de ahí voy a Toledo, donde estaré de lunes a jueves en otro campus de entrenadores.

— En esta época veraniega se le ve mucho en este tipo de eventos que supongo que agradan mucho.

— Sí, intento ir a casi todos los que se me invita. Es una forma de estar en el mundo de los entrenadores, de reflexionar, compartir y también de mejorar, porque con el contacto de otros técnicos también se mejora.