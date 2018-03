Pedro Domínguez, el alma del Arena

Le gusta definirse como «de la vieja escuela», al hacer referencia a los tiempos en el Centro Insular y cuando el club hacía equilibrios para sobrevivir. «Hoy el Granca es lo que es porque muchísima gente puso su granito de arena en épocas más complicadas. Con catorce años empecé a jugar en la cantera y colaboré en buscar y colocar publicidad. Me he puesto el traje de mascota, ejercí de speaker... Todo lo que esté en mi mano por ayudar lo hago de manera desinteresada. Siempre he dicho que tengo tres familias: la mía de sangre, la del Colegio Claret y la del Granca. Y así seguiré. Acabo con la garganta rota pero me compensa de sobra», enfatiza.

Pedro ha acompañado al equipo a varias ediciones de la Copa del Rey lejos de Canarias y también estuvo en la histórica final de la Eurocup en Moscú ante el Khimki tres años atrás («viajé gracias a la ayuda de la entidad, que me costeó los pasajes de avión, todo hay que decirlo»). Su pasión no conoce fronteras y esfuerzos. Porque conciliar su profesión de maestro, el tiempo con sus íntimos y no fallar nunca al pabellón requiere disciplina y pasión a partes iguales.