Paulí: «La competencia en el equipo te hace mejor jugador»

— Encara la segunda semana de pretemporada. ¿Cómo la está llevando?

— De momento creo que todos ahora mismo estamos cansadísimos, pero bien. El trabajo está siendo muy bueno, sobre todo se nota la ilusión que tenemos todos, los veteranos y los que han llegado nuevos. Estamos haciendo un grupo muy bueno y trabajando bien. Hay que seguir en esa línea.

— ¿Suele llevarlas mal?

— Las pretemporadas siempre es lo más duro de una temporada y por mucho que te prepares bien en el verano siempre sufres un poco. La carga es grande, pero es algo que hay que hacer todos los años y hacerlo lo mejor posible porque al final eso te ayuda para el resto de la temporada.

— Hay cinco caras nuevas en el equipo. Tres ya conocen la ACB (Tillie, Hannah y Nelson) y dos se estrenarán (Strawberry y Evans). ¿Cómo van sus adaptaciones?

— De momento estamos haciendo poca cosa de baloncesto, pero va todo muy bien. Lo más importante es que dentro del vestuario son gente que suma y que nos ayuda, sobre todo DJ (Strawberry) o Kim (Tillie), que han estado en grandes equipos de Euroliga y que por su experiencia nos van a ayudar mucho en ese aspecto. Y luego Clevin (Hannah) o Luke (Nelson) tienen puntos en las manos y también nos van a ayudar mucho.

— A primera vista, es un grupo mucho más físico que el de otros años.

— Evidentemente la Euroliga es una competición muy dura sobre todo a nivel físico, y creo que nos hemos reforzado muy bien en ese sentido. DJ juega de dos pero aporta mucho físico; Evans es un portento físico increíble, en los pocos días que llevamos de entrenamientos se le ve muy superior en ese aspecto; y luego tenemos jugadores interiores muy duros también que en la pintura nos pueden ayudar mucho.

— La competencia va a ser dura, y todos querrán jugar minutos.

— Claro, ese tiene que ser el objetivo de todos. Al final la plantilla es larga, hay mucha competencia y creo que eso es bueno. Mientras más competencia hay más bueno te hace también como jugador, y mientras más nivel tenga los entrenamientos más alto será el nivel también del equipo, así que evidentemente hay competencia, pero hay que asumirla y trabajar lo máximo para que salga una buena temporada individual y, por ende, como equipo.

— También hay cambio de entrenador. ¿Qué tal los primeros días con Salva Maldonado?

— Muy bien. Es un entrenador que nos está dejando las cosas muy claras, él nos expresa su idea de juego y eso es lo que estamos trabajando desde el primer día. De momento hemos hecho poca cosa de baloncesto, pero lo que hemos practicado son cosas muy claras y específicas, tiene una manera de jugar muy característica suya y no es fácil adaptarse, sobre todo al principio, pero creo que lo estamos haciendo, todo el mundo está con la mente abierta y con muchas ganas de trabajar y de hacer una buena temporada.

— Sus equipos suelen correr mucho y tirar mucho de lejos...

— Así es, estamos haciendo muchas cosas de contraataque, le gusta mucho llegar jugando, más o menos es lo que estamos trabajando estos días y lo más importante ahora es estar con la mente abierta e intentar recibir el máximo de conceptos posibles en el menor tiempo.

— ¿A usted personalmente le ha pedido algo en concreto?

— No, aún es muy pronto. Nos pide ahora a todos lo mismo. Sabe que son entrenos duros con mucha carga física, y nos pide que demos el máximo ya que luego, como ya he dicho, eso puede ser una ventaja de cara al inicio de temporada.

— ¿Qué objetivos se marca para esta nueva temporada?

— No me suelo marcar nada porque al final nunca se sabe lo que puede pasar. El año pasado, por ejemplo, de repente jugué muy bien muchos partidos y luego me lesioné. Creo que lo que se puede hacer es dar el máximo siempre desde el primer día, intentar dar la mejor versión porque eso al final ayuda al equipo, y esa es la mentalidad que debemos tener todos. Luego, objetivos como equipo claro que te marcas, y en ese sentido debe ser el intentar ganar el máximo de partidos posibles y, si lo conseguimos, eso querrá decir que habremos hecho un gran año.

— Obviamente, como comenta, las lesiones marcan siempre un curso.

— Lo más importante es eso, que las lesiones nos respeten porque al final cuando tienes un año con muchas lesiones no es nada fácil en todos los sentidos. Lo más importante es que estemos todos sanos ya que con la cantidad de partidos que vamos a jugar nos cuidemos todos y estemos todos bien, y luego los objetivos se irán marcando durante la temporada.

— El objetivo del equipo sí está claro: la Liga Endesa.

— Claro, el hecho de estar en la Euroliga nos lo ha dado la ACB. Nuestra competición tiene que ser esa, sin perder de vista que tenemos que intentar hacer nuestro mejor baloncesto también en Europa, porque creo que jugar aquí, donde nuestra afición aprieta muchísimo, no será fácil para ningún rival como ya ha demostrado en la Eurocup, pero desde luego nuestra competición tiene que ser la liga porque al final es lo que te va a dar la regularidad.

— Este sábado juegan el primer amistoso ante el Iberostar. Hay ganas de competir ya, supongo.

— Más que nada es poder plasmar todo lo que has trabajado durante estas semanas en un partido, que al final es la situación más real. Por mucho que hagamos cinco contra cinco entre nosotros, siempre jugar contra otro equipo te aporta otras cosas que durante un entreno no puedes, y encima tenemos la suerte de jugar un derbi en pretemporada que eso te exige, quieras o no, un poco más y así la gente nueva va conociendo lo que es un derbi para luego estar preparado para la temporada. Vamos a intentar sacar la mejor versión e intentar hacer las máximas cosas buenas que hemos trabajado durante estos días.

— Después tocará ir de nuevo con la selección. La ventana FIBA corta la pretemporada, ¿no cree?

— Bueno, al final también te preparas ahí, porque no dejas de entrenar y de jugar partidos de calidad, porque el nivel es alto. Sí que es una situación difícil y atípica porque te tienes que ir de la rutina de tu equipo pero creo que, como digo, tampoco paras. Pierdes un poco de preparación con tu equipo que luego tienes que recuperar, pero desde luego yo estoy encantado de poder ir con la selección, al final son experiencia que voy sumando en la mochila y ojalá pueda ir durante mucho tiempo.