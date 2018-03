Otro reto mayúsculo para el Arena

Se compitió muy bien en Rusia pero la realidad es que el Granca no supo rematar la faena y la eliminatoria se ha puesto muy cuesta arriba. Pero no imposible. Y a esos 38 minutos de calidad y a un Gran Canaria Arena que nunca suele fallar en las ocasiones grandes, se agarra un Herbalife conjurado para intentar igualar la eliminatoria y forzar el tercer y decisivo duelo en tierras rusas.

Lamentarse ahora de lo ocurrido no tiene sentido. La realidad pone por delante al Lokomotiv en la eliminatoria al mejor de tres partidos, pero aún le queda mucha batalla por ofrecer al Gran Canaria. Un conjunto amarillo que el viernes (20.00 horas) espera el apoyo de su mejor afición, como la tuvo hace solo unos días ante el Valencia de Euroliga, un aliento sobresaliente desde la grada que ayudó a tumbar a uno de los grandes de la ACB.

Ganar o ganar. No le queda otra al grupo de Luis Casimiro, el entrenador jefe de los claretianos que sabe que el del viernes «será un partido diferente», aunque no se olvide tampoco de recordar que también volverá a ser «muy difícil» de ganarlo. Pero hay conjura en el seno isleño. El gran trabajo ofrecido en Krasnodar no tuvo recompensa final y esa rabia contenida será un plus añadido para la segunda batalla. Un duelo que la afición grancanaria también espera con impaciencia. Una hinchada fiel y que nunca suele fallar en citas grandes, como la es la de mañana. Pocas veces ha perdido el Granca cuando la comunión entre la grada y la cancha es notable. Y eso, exactamente, es lo que le aguarda mañana al imbatido Lokomotiv Kuban.