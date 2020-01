Oliver: «Espero dejar a un lado los sentimientos, que no es fácil»

— Tras seis temporadas en Gran Canaria supongo que no es fácil adaptarse a otra ciudad y equipo. ¿Cómo lo lleva por Sevilla?

— Me he adaptado bien. Al principio me costó un poco porque me vine solo y te cuesta más de lo normal, pero con el paso del tiempo y metido ya en la competición estoy más asentado. Además, la ciudad es muy bonita y la gente es muy parecida a la de Gran Canaria, muy abierta... En lo personal estoy ahora mejor, pero el equipo no acaba de arrancar y no llegan las victorias.

— Cambiar de rol tampoco ha sido fácil supongo...

— No, también está claro que el equipo viene de LEB, sabemos que nuestro principal objetivo es salvarnos y eso es lo que queremos. Está claro que será un principio de año difícil. Seguramente deberíamos llevar, por cómo hemos jugado, alguna victoria más, que no la tenemos, y lo que toca es ayudar al equipo al máximo e intentar dar lo mejor posible para ver si pueden llegar las victorias de una vez.

— A pesar de las derrotas, el Coosur no está compitiendo nada mal...

— Somos un equipo que estamos compitiendo bien, solo nos falta ganar, pero creo que quitando el partido contra el Madrid y el de Valencia en los demás hemos tenido opciones de ganar. Lo que pasa que si al final no lo haces, no sirve. Creo que estamos en la buena línea, pero nos faltan esos triunfos. El equipo está entrenando muy bien, que es importante, y jugando también bien y estoy convencido de que si seguimos así saldremos adelante. Este es un club que viene de abajo pero que quiere crecer y que sin duda lo hará poco a poco.

— ¿Entonces, qué le ha faltado a su equipo para ganar más partidos?

— Rematarlos, sobre todo. Hemos dominado en muchos pero al final por una cosa o por otra no hemos sido capaces de ganar. En algunos partidos nos ha faltado defender mejor, en otros ser más inteligentes para que no le llegue el balón al jugador más importante de ellos... Un poco de todo.

— ¿Y en lo personal, se encuentra cómodo en el equipo sevillano?

— Me veo bien, me encuentro a gusto jugando, estoy ayudando al equipo a que juegue bien, pero vuelvo a repetir que si al final no ganamos todo lo demás no vale. Me encuentro muy bien físicamente, que es casi lo primero, me veo bien entrenando y compitiendo y solo falta que el equipo al final consiga victorias.

— No es nada nuevo que se enfrente a un exequipo, pero hacerlo ante el Granca supongo que será especial.

— Siempre es especial. Está claro que cuando vaya a Gran Canaria lo será más, pero aún así jugar contra ellos lo será siempre. Es cierto que no siguen muchos del año pasado, pero aún así será especial por todo, porque es en el club donde he estado más años, mi familia sigue ahí viviendo, mis hijos juegan en el club...Será un partido complicado para nosotros y en especial para mí también por todo lo que lo rodea, así que espero poder dejar a un lado los sentimientos, que no es fácil, y hacer un buen partido.

— Necesidad, la de su Betis colista, contra ambición, la del Herbalife por lograr un puesto en la Copa. ¿Quién tiene más presión en este caso?

— Está claro que los que más estamos necesitados somos nosotros. Nosotros somos los últimos y ellos luchan por alcanzar un puesto de Copa... Ellos tendrán lógicamente su presión pero para nosotros la victoria aquí es muy importante. Pero más que pensar en todo eso tenemos que centrarnos en hacer un buen partido y nada más.

— ¿Cómo ve a su exequipo?

— Lo sigo bastante a pesar de la distancia. Ha ido un poco de menos a más. El inicio de temporada no fue muy bueno o como esperaban, pero ahora están jugando mucho mejor, más a gusto y han ido claramente para arriba. Espero que el domingo no se encuentren cómodos, ponérselo difícil, pero es cierto que han mejorado mucho.

— ¿Lo ve jugando la Copa?

— Por mi parte ojalá que sí. Que pierdan el domingo, lógicamente, y que luego ganen el siguiente y cojan plaza de Copa sería lo ideal. No sé cómo está el basket-average, porque han ganado muchos partidos ajustados, pero ojalá pueda ir.

— ¿Qué partido espera?

— Seguro que será un partido muy difícil. Está claro que es un equipo complicado. Cook absorbe mucho juego; Harper es muy anotador; tienen jugadores por fuera que hacen un poco de todo; Okoye parece que aún no se le ha visto su mejor versión pero siempre se puede salir; Rabaseda está cada día mejor... Luego por dentro Costello está muy bien, Burjanadze ha jugado partidos muy buenos, Bourousis está mejorando mucho...

— ¿Qué echa más de menos de vivir y jugar en Gran Canaria?

— Ahora, por la Navidad, están aquí conmigo, pero echo mucho de menos a la familia, estar con los niños, con mi mujer, llevarlos al colegio, recogerlos... En general echo de menos un poco todo porque ya estábamos muy hechos a la isla. Pero bueno, tengo la suerte de que aquí, en Sevilla, también todo es maravilloso y casi desde el primer día me he sentido como en casa, que es de agradecer. Es cierto que estuve seis años en Gran Canaria, donde logramos éxitos que nadie esperaba y es difícil olvidarse de algo así. Pero bueno, ahora me toca vivir esto y estoy muy contento con el día a día.

— ¿Qué le pide a este año que acaba de comenzar?

— Sobre todo victorias... De momento lo demás está todo muy bien; salud, familia... así que lo que preocupa más es ganar ahora mismo para salir de la última plaza.