Okoye: «En esta fase final puede pasar de todo»

Añade el alero del Herbalife Gran Canaria que «la mayoría de equipos no lanzarán muy bien en el primer partido, en mi opinión, porque el ritmo se ha perdido, salir al 100% comparado a un entreno es muy diferente. Todo radicará en reducir nuestras pérdidas en ataque y frenar al otro equipo en defensa».

A una semana para comenzar un torneo que exigirá mucho físico, Okoye relata que «creo estamos listos para jugar un partido completo. Hemos estado trabajando muy duro estas últimas tres o cuatro semanas juntos para volver a encontrar nuestro ritmo. Hemos alcanzado la forma física, no al 100% como estábamos hace dos meses, pero creo que el ritmo se está acercando cuanto más entrenamos».

Recuerda el nigeriano que fue una pena el parón cuando el equipo estaba bien. «Fue desafortunado que la temporada justo se pausara cuando estábamos encontrando nuestro ritmo, muchos de nosotros a nivel individual, y como equipo. Creo que estábamos jugando nuestra mejor defensa en esos últimos partidos y justo llegaba el gran derbi que todos teníamos tantas ganas de jugar. En cuanto a la parte mental del juego, si todos estamos en la misma página podremos recuperar esa química de nuevo y aún nos queda una semana para avanzar en ello», aseveró en declaraciones a la web oficial del club claretiano.

En cuando a las opciones del Granca, estima que «esta fase final es una gran oportunidad para nosotros. Me resulta parecido a la Copa del Mundo, donde tienes la fase de grupos donde juegas contra todos y luego los dos mejores equipos avanzan a un torneo de eliminatorias».

También cree que es positivo estar concentrados para jugar la fase. «Estar en el hotel con nuestros compañeros y tres equipos más creará una atmósfera que te permitirá centrarte solo en el baloncesto porque es todo lo que tendremos en ese momento. El resto del mundo está regresando a la normalidad, pero nosotros estamos solo centrados en esta misión», asevera.

Racismo. También dio su opinión Okoye sobre el racismo. «Es un problema que ha afectado a personas como yo durante un periodo muy largo, unos 400 años, en Norteamérica, pero también alrededor del mundo. Si vas a Reino Unido o Asia, la gente de color ha sido tratada de manera injusta comparado al resto. Creo que es un gran momento donde la gente está despertando y dándose cuenta de lo que sucede, porque muchas personas están compartiendo sus historias. A mí no me ha resultado cómodo hablar de las cosas por las que he pasado, incluso en el instituto o cuando era pequeño, mi experiencia con agentes de policía, donde a veces ha sido buena y otras muchas mala. También en la universidad, donde acudí a una escuela predominantemente blanca y estuve bastante incómodo porque la universidad a la que fui era una escuela confederada del sur, donde muchos estudiantes en el pasado lucharon en el bando confederado en la guerra civil americana para mantener a las personas esclavizadas. Estar en un ambiente así fue muy duro. Creo que es un gran despertar para todo el mundo y veo que todos están apoyando el movimiento. También creo que las personas racistas en este mundo se están convirtiendo en la minoría».