Oficial: Miquel Salvó, dos cursos más en el Dreamland Gran Canaria

El Club Baloncesto Gran Canaria oficializó este jueves la renovación de Miquel Salvó (Villanueva y Geltrú, 3 de noviembre 1994) para las dos próximas temporadas -hasta 2025- con opción a una adicional.

El exterior internacional en las ventanas FIBA aterrizó en la isla después de pasar por todas las categorías del baloncesto español, logrando asomar la cabeza en la Liga Endesa en el Gipuzkoa GBC (2017-2019) y tocando el cielo a nivel internacional en el Hereda San Pablo Burgos (2019-2021). Resulta imposible no tener presente esa perspectiva de hacerse un hueco en la élite hasta alcanzar este actual momento de consolidación.

En un comunicado, el Club Baloncesto Gran Canaria asegura que el canterano del Barça «ha sido una pieza fundamental dentro del equipo desde su llegada a la isla gracias a su versatilidad, donde puede alternar varias posiciones, y su aportación en distintas facetas del juego. También debido a su liderazgo y carácter ya es uno de los baluartes del vestuario amarillo«.

Salvó disputó 37 partidos de Liga Endesa con el Dreamland Gran Canaria este ejercicio, con unos promedios de 7,1 puntos y 3,1 rebotes, mientras que en la EuroCup ayudó a lograr el primer título continental del club con 6,3 puntos y 2,9 rebotes de media.

«Llevo muchos años intentando llegar donde estoy y no me conformo. Creo que este es el secreto, creo que puedo mejorar en muchas cosas, que he mejorado y estoy donde quiero estar, pero siempre se puede ir a más. Creo que Gran Canaria, este club y esta afición, es el lugar perfecto para mejorar y para evolucionar«, explicó Salvó en una entrevista a este periódico el pasado 30 de diciembre de 2022.

Miquel Salvó cumple su deseo de continuar en la isla y, cómo no, la afición amarilla lo celebra.