Nikolic, con la mochila cargada de ilusión: «Haré lo necesario para ayudar al equipo»

Aleksej Nikolic no escondió su alegría al ser el escogido por Jaka Lakovic para suplir la lesión de Ferran Bassas en el CBGran Canaria. Llega cargado de hambre y con ganas de aportar todo lo que pueda al actual campeón de la EuroCup, que no es poco.

«Solo quiero decir que estoy muy feliz por la oportunidad que me está dando el Gran Canaria. Se que han tenido una gran temporada durante todo el año, con el título de Eurocup. Desafortunadamente vengo por la lesión de un compañero, pero son las cosas del deporte. Esperamos tener buenos resultados», confesó el nuevo jugador claretiano en su presentación ante los medios de comunicación en el Arena.

«No es fácil llegar y jugar contra un gran equipo como el Real Madrid, que es favorito a todo. No hay excusa y lo hice lo mejor que pude. Ahora hay más tiempo para preparar el próximo partido y para adaptarme a los sistemas del equipo. Espero que las cosas vayan mejor», analizó sobre sus primeros minutos en cancha y la dificultad del enfrentamiento en el que le tocó actuar para presentarse en sociedad en Gran Canaria.

«Siempre que llegas a una situación así, con un equipo que está acostumbado a ganar y que ha hecho una gran temporada, pues tienes que hacer lo que el equipo necesite. Haré lo que sea necesario, una defensa, un tiro que haya que anotar, una falta en un momento concreto. Es mi manera de verlo y es lo que trataré de hacer», indicó al ser cuestionado por su nuevo rol y lo que le pide su equipo ahora.

«Jaka me dijo que fuera yo mismo. Él me conocía de la seleccion y se el tipo de juego que le gusta llevar a cabo. Me dijo que aportase equilibro, saber cómo jugar y para quién jugar en cualquier momento», indicó en relación a lo que Lakovic le ha pedido desde que aterrizó en la isla.

«Conociendo a Jaka, es normal esa ambición que tiene. Nadie quiere perder en este nivel y debemos tener la mentalidad correcta para estar preparados. Nos estamos preparando para mantener esa línea y para ver si podemos dar el siguiente paso en el Playoff», concluyó Nikolic con una sonrisa en el rostro.