Nicolás Brussino y su deseo «de mejorar y de tratar de jugar en Euroliga»

Nicolás Brussino (Cañada de Gómez, Argentina, 2 de marzo de 1993) cumple su cuarta temporada -en dos etapas- en el Dreamland Gran Canaria, un club en el que está ofreciendo su mejor versión, promediando 15 puntos, 4,2 rebotes y 17,6 créditos de valoración en la Liga Endesa y 11,1 puntos, 3,3 asistencias y 11,6 de valoración en la BKT EuroCup.

«Los números dicen eso. Me siento bien y tengo la confianza que me dan el entrenador y los compañeros, que hacen que me sienta muy cómodo y que las cosas me estén saliendo bien. Creo que lo principal es ayudar al equipo a ganar y eso lo estoy haciendo», manifestó el francotirador amarillo en los micrófonos de Onda Cero Canarias.

Brussino destacó que «a los nuevos compañeros les costó al principio adaptarse a los sistemas, a la isla y a la liga. Los que teníamos la base de la forma de jugar que queríamos dimos ese paso adelante hasta que los compañeros han conseguido acoplarse y eso hace que hoy en día estemos disfrutando de las victorias y mejorando día a día».

«Trato de jugar al baloncesto mejorando cada día como jugador individual, pero también en lo colectivo. Estoy en una edad en la que quiero seguir creciendo, seguir mejorando y dar un salto más a nivel personal. El deseo que tengo es el de mejorar y tratar de jugar en Euroliga. Si sigo en este camino haciendo las cosas bien, las oportunidades llegarán. Pero no me quiero volver loco ni ser egoísta y jugar pensando en el equipo, hacer los tiros que me de el juego. Si soy efectivo, tendré más oportunidades de que el juego pase más por mí», agregó el jugador argentino.

Nicolás Brussino incidió en que «todos tenemos el sueño de jugar la Euroliga y más todavía después de haber ganado un título. Teníamos esa ilusión, pero entendemos las razones por las que no se dio ese paso. Los jugadores que nos quedamos lo que queremos es seguir llevando al club lo más alto en Europa y creo que lo estamos consiguiendo».

Brussino rebosa talento y puntos y encontró en la isla la confianza suficiente para brillar. «Cuando uno se siente cómodo tras varios años en un equipo y con la misma gente se gana mucha confianza. Todo fluye mejor y el juego está encaminado. A veces se nos darán los resultados y a veces no, pero nos apoyamos entre nosotros y eso nos da mucha confianza», dijo.

El Dreamland Gran Canaria está en la carrera por un billete para la Copa del Rey. «sabemos cuando fichamos por este club que el objetivo es la Copa, jugar las eliminatorias por el título y llegar lo más lejos posible en EuroCup. El año pasado cumplimos todos esos objetivos y creo que esta temporada se nos puede exigir lo mismo, aunque no es algo que se pueda lograr todos los años», comentó.

Brussino aclaró que «miro para atrás para seguir mejorando. No me quedo con lo conseguido. A día de hoy la vida del jugador de baloncesto se ha extendido más. Y con 30 años no eres ni viejo ni joven. Se está en una edad en la que se puede seguir creciendo. Y ese es el pensamiento que tengo en este momento«.

«La NBA me ayudó mucho más de cabeza. Llegar a un país con una cultura muy diferente, a un baloncesto con un juego que es muy diferente al que se hace a nivel FIBA; entender cómo se prepara cada jugador. Esa es una experiencia que pude trasladar cuando llegué a España. Y ahora mismo sigo poniéndola en práctica«, finalizó.