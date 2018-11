Moreno: «Salva Maldonado va a seguir»

No hay dudas con Salva Maldonado en el CB Cran Canaria. Al menos desde la presidencia, donde Enrique Moreno defiende el trabajo diario del profesional catalán por encima de cualquier resultado o pitos: «Ahora mismo estamos analizando cuál es nuestra situación y cuál es la recuperación de los lesionados, a partir de ahí si es necesario reforzar lo haremos, pero estamos valorando todas las situaciones. La única que no valoramos es el cambio de entrenador. Salva Maldonado va a seguir porque no considero que sea el único culpable y además me parece muy injusto que parte de la afición dirija los pitos contra él, no se los merece», valoró convencido el máximo dirigente del club.

«Esto es un trabajo de todos, y todos tenemos que sacarlo adelante, todos estamos en el mismo barco», añade recordando que «este equipo es el mismo que jugó maravillosamente bien contra el CSKA, Barcelona o Andorra, y también el que jugó mal contra el Tenerife o Delteco... Estaría alarmado si hubiéramos jugado mal todos los partidos».

A pesar de la crisis de resultado, dato que nadie puede negar, Moreno asegura que «hay tranquilidad, sobre todo dentro de la parte técnica. Está todo el mundo trabajando, intentando mejorar, revertir la situación y buscando en lo que estamos fallando para reponerlo y solucionarlo».

No esconde tampoco la complicada situación deportiva en la Liga Endesa, donde el Gran Canaria es antepenúltimo: «Por supuesto nos preocupa no estar en los puestos de arriba en la ACB, y es lógico. Sí que es verdad que la Euroliga nos está desgastando mucho, a nivel de cansancio. Y los jugadores lo están notando, quizás porque también nos falta un poco de rotación, ya sea por las lesiones o porque algún jugador no está todavía en las condiciones físicas óptimas lastrado por las lesiones de pretemporada y demás», aseveró el presidente.