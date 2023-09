Miquel Salvó: «Venimos de una buena temporada y queremos seguir haciéndolo bien»

Miquel Salvó y al resto de sus compañeros en el Dreamland Gran Canaria les ha tocado renovar ilusiones con más fuerza si cabe de cara a la temporada que empieza después de la decepción que ha supuesto para ellos no poder disputar la Euroliga tras renunciar el club a la plaza.

EFE le ha entrevistado en la previa de la gala de presentación de la nueva temporada en la Liga Endesa.

Pregunta: La exigencia de nuevo es muy alta, ¿no? Así se lo han ganado sobre el parqué.

Respuesta: Exigencia toda. Somos un club ambicioso, venimos de una buena temporada y queremos seguir haciéndolo bien.

P: ¿Cómo se ven en ese grupo de la parte alta de la clasificación en la que están los cuatro equipos de Euroliga, el Unicaja, el Joventut y el Lenovo Tenerife?

R: Creo que estamos por ahí, en ese grupo. Intentaremos estar lo más arriba posible, siempre con la máxima ilusión y partido a partido. Si esa pregunta me la haces dentro de unas cuantas jornadas, seguro que te puedo concretar más.

P: Hablando de la Euroliga, son cuatro equipos, pero podían haber sido cinco. En su caso renunciaron a la plaza. ¿Cómo han digerido eso?

R: No te voy a engañar, teníamos la ilusión de jugarla. Pero el club decide no hacerlo por unos motivos que son importantes, no se quería hipotecar por un año de Euroliga. Para el bien del club la decisión es correcta, es entendible. Teníamos la ilusión, pero cuando nos lo comunicó el club no queda otra que estar con ellos porque el club es lo primero.

P: ¿A la afición le va a costar asumir algo así?

R: Hubo una parte dela afición a la que pudo sentarle mal, es lógico, y otra que está con el equipo. Tenemos que hacer cambiar de opinión a los aficionados que no les sentó bien, animarles a que vengan y a que se ilusionen nuevamente con el equipo regalándoles grandes momentos. Es parte del negocio.

P: Saber que este año puede marcar el camino de que el equipo no llegue a jugar Euroliga por mucho que se lo gane en la pista... ¿Desmotiva a los jugadores?

R: No. Había la ilusión, pero desmotivados no estamos para nada. Estamos con la máxima ilusión, la máxima motivación, con ganas de empezar. Si el club decidió eso es por algo, tenemos que entenderlo e intentar repetir lo que hicimos el año pasado. Si lo hacemos y nos merecemos otra vez jugar la competición, el club quizás tome otra decisión.