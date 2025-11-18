Le Mans-Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Le Mans-Dreamland Gran Canaria, en directo: los amarillos, sin Albicy ni Brussino ni Tobey, busca el triunfo en Europa
Gran Canaria y Le Mans ya se enfrentaron en la primera vuelta en el Gran Canaria Arena, con victoria local. EFE/Ángel Medina G.

El equipo claretiano, líder invicto de grupo, busca su quinta victoria en la BCL

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:33

18:40

Los amarillos abordan el choque con varias rotaciones. Entre ellos, con los jóvenes Panasiuk, Heinonen y Mervedi Miteo, sustituyendo a los titularísimos Andrew Albicy, Nico Brussino y Mike Tobey.

18:38

El Granca, con el liderato garantizado del Grupo H y la clasificación para la siguiente fase en el bolsillo, se mide a un Le Mans necesitado de triunfos para alcanzar al menos el Play-in, objetivo que se disputa con el KK Spartak e incluso con el Benfica.

18:35

Que tal, saludos y bienvenidos a este nuevo directo de CANARIAS7, donde contaremos el minuto a minuto del encuentro entre el Le Mans Sarthe y el Dreamland Gran Canaria, quinta jornada de la Basketball Champions League.

Actualización disponible

