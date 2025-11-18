Le Mans-Dreamland Gran Canaria: partido, parciales y resultado, en directo
El equipo claretiano, líder invicto de grupo, busca su quinta victoria en la BCL
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 18 de noviembre 2025, 18:33
18:40
Los amarillos abordan el choque con varias rotaciones. Entre ellos, con los jóvenes Panasiuk, Heinonen y Mervedi Miteo, sustituyendo a los titularísimos Andrew Albicy, Nico Brussino y Mike Tobey.
18:38
El Granca, con el liderato garantizado del Grupo H y la clasificación para la siguiente fase en el bolsillo, se mide a un Le Mans necesitado de triunfos para alcanzar al menos el Play-in, objetivo que se disputa con el KK Spartak e incluso con el Benfica.
18:35
Que tal, saludos y bienvenidos a este nuevo directo de CANARIAS7, donde contaremos el minuto a minuto del encuentro entre el Le Mans Sarthe y el Dreamland Gran Canaria, quinta jornada de la Basketball Champions League.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad