Maldonado: «En esta etapa busco retos»

Maldonado (Barcelona, 1959) ha sido presentado hoy en un acto en que ha estado acompañado por el presidente de la entidad isleña, Enrique Moreno, y el director deportivo, Berdi Pérez.

"Es un placer para mí estar aquí otra vez, tras venir en los últimos ocho años en el banquillo rival. Me fui porque había acabado un ciclo y me marché lleno de cosas. El club ha ido evolucionando y creciendo en cuanto a infraestructura y a nivel deportivo, y ahora recojo el premio del trabajo hecho por el equipo y su entrenador -Luis Casimiro-", ha manifestado.

El veterano técnico ha asegurado que vuelve a la isla "con toda la ilusión" para ayudar en una temporada "de larga distancia y máxima exigencia".

"Intentaré sacar el máximo rendimiento al equipo y dar las alegrías que podamos, según nuestro nivel, y a lo que aspira el club. En mi anterior etapa tuve la sensación de que habíamos tocado techo y en los últimos años he visto crecer al equipo", ha revelado.

Maldonado confía en que el 'Granca' no se vea desbordado por disputar la máxima competición continental.

"Este club es paciente y perseverante, y eso da premios, y ahora espero que no cause vértigo el hecho de encontrarnos donde estamos. Personalmente, mejor reto no puedo afrontar, y por eso no dudé en venir, porque estoy en el sitio y en el momento adecuado para hacer un buen viaje juntos", ha comentado.

En cuanto a la configuración de la plantilla, Salva Maldonado ha señalado que se trabaja para contar con el mejor equipo posible.