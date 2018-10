Maldonado: «Ellos nos han castigado y no tuvimos reacción»

Ó.S.A. / las palmas de gran canaria

El máximo responsable técnico del Herbalife Gran Canaria, Salva Maldonado, se mostró contrariado durante el encuentro, intentando conectar a sus jugadores en los tiempos muertos para propiciar la reacción y no fallar en la pista del Delteco GBC.

«Tenemos que felicitar al GBC por el partido, han jugado a un gran nivel, con mucho deseo, anticipando todas las acciones. La primera parte no ha tenido claro dominio, muchas pérdidas de los dos equipos; creo que 19, posiblemente. Nunca hemos podido tomar el ritmo del partido, no lo hemos conseguido. No hemos sido capaces por méritos del rival y deméritos nuestros también», valoró ante los medios de comunicación.

El preparador catalán agregó que «no hemos podido encontrar posición en la pista, atrás siempre con un paso tarde. El partido para nosotros ha sido malo, ellos han ido de menos a más. Nos han castigado y no hemos tenido reacción».

«Haces análisis de lo que has visto. Por qué sucede, pues bueno. Hace 48 horas tuvimos un partido de máximo nivel, lo dejas todo, viajas y vuelves a jugar. No hemos tenido la chispa, ni por asomo, del otro día. Llámale cansancio físico, mental, lo que quieras; básicamente no íbamos. Durante el partido no hemos conseguido encontrar ese ritmo», argumentó sin buscar excusas en el cansancio por el choque europeo ante el CSKA.

Maldonado indicó que «tampoco vamos a estar cada fin de semana lamentándonos porque eso va a ser así todo el año. La semana pasada no nos fue mal. Está claro que el equipo es otro y las sensaciones son otras».

«Tenemos que afrontarlo y aprender que debemos coger energías e ir a por el siguiente partido», apuntó.

felicidad local. Por su parte, el entrenador del Delteco Gipuzkoa Basket, Sergio Valdeolmillos, aseguró que el combinado que dirige está «muy contento por sumar esta victoria porque la necesitábamos».

«No hemos hecho nada pero ayudará a seguir avanzando y a que las mentes de jugadores estén más abiertas y ellos más tranquilos», señaló tras el duelo.