La luz de Wong en el abismo del Granca El Dreamland Gran Canaria, que no ha comenzado el curso de la mejor manera posible, encuentra en el escolta un seguro de vida

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:36

Buscaba un tirador Willy Villar que garantizase puntos a un CB Gran Canaria que, como cada verano, estaba en reconstrucción y en Isaiah Wong ha encontrado Jaka Lakovic a un seguro de vida. El talentoso escolta de 24 años volvió a ser el mejor en cancha en la reciente, y dolorosa, derrota contra el Joventut Badalona por 78-92. El de New Jersey anotó 20 puntos y son ya dos encuentros seguidos en los que lo hace, pues también firmó dicha marca en el triunfo en casa de Río Breogán (81-92).

Con Isaiah Wong, el Granca cerraba su plantilla el pasado verano. Fue el último en llegar y poco a poco ha ido exhibiendo su verdadero potencial. En el debut liguero, ante el Real Madrid, que se saldó con derrota en la capital (81-71), anotó nueve puntos. En el traspiés frente a Unicaja en el Arena (72-81), hizo siete tantos. Todavía estaba algo tímido.

Contra el Manresa, en la tercera jornada, donde el CB Gran Canaria estrenó su casillero de triunfos (80-87), hizo 19 puntos para capitanear la victoria amarilla. En la siguiente cita del campeonato doméstico anotó 16 tantos contra el Girona, aunque no sirvieron para ganar (85-81).

Su partido más flojo fue en el mejor del Granca hasta el momento, cuando trituró al Morabanc Andorra por 102-85. Wong solo hizo cinco puntos en los 17 minutos que estuvo sobre la cancha. Pudo ser un punto de inflexión. Porque desde entonces no para de rugir.

Es más, acumula dos encuentros seguidos anotando 20 puntos. Primero lo hizo ante Breogán en la victoria por 81-92. Y el pasado sábado, en el mazazo contra el Joventut Badalona en el Arena, fue el mejor, anotando también veinte tantos y demostrando que está capacitado para tirar del carro. De momento solo se está haciendo a Liga Endesa, donde está compitiendo por primera vez en su carrera.

El norteamericano, que llegó a la isla tras su paso por el Zalgiris Kaunas, con quien se proclamó campeón de la liga lituana, tiene una media de 13,7 puntos por partido en estas siete primeras jornadas disputadas y de 11,9 de valoración.

Su historia con el Granca todavía está por escribir, pero Isaiah Wong ya se divierte como amarillo, hace que el público se levante de sus asientos y todavía quiere más. Le sobra calidad para ello.