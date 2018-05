Luke Fischer da un paso al frente en la rotación claretiana

El notable rendimiento de Luke Fischer en las dos últimas jornadas evidencia su paso al frente. El joven pívot norteamericano no jugó ni un solo segundo en las jornadas 27ª (Bilbao Basket) y 28ª (Murcia). En la 29ª, ante el Real Betis Energía Plus, no le dio tiempo ni para tirar en los 4:37 minutos que estuvo en la cancha. Y para el derbi con el Iberostar Tenerife en el Arena (jornada 30ª) también le tocó ver el partido desde el banquillo...

Esa derrota ante los laguneros (68-76) aumentaba las dudas alrededor del equipo claretiano. Pero justo ahí, cuando más lo necesitó, sacó el Granca su mejor defensa para pasar por encima del Unicaja (76-55) al que le gana el partido, el average y también la quinta plaza. En ese gran triunfo Luke Fischer saldría en el quinteto titular, y es cuando el rookie de Wisconsin da un paso al enfrente firmando ante los malagueños 10 puntos, siete rebotes y 15 en su valoración final, la segunda mejor del equipo, solo superado por el 16 de Balvin.

El buen partido ante los andaluces convenció a Casimiro, y el pasado sábado volvió a darle una nueva titularidad que el norteamericano tampoco desaprovechó en Burgos; siete puntos, cinco rebotes y nueve de valoración.

Luke Fischer se ha ganado en esos dos partidos un hueco en la rotación claretiana. El pívot no está defraudando en su primera temporada lejos de Estados Unidos. Llegó a la isla para ser el tercer pívot, pero en las dos últimas jornadas se ha ganado a pulso un protagonismo principal que no está dispuesto a abandonar en lo que aún resta de curso. Playoff al título incluido.