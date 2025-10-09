Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Luis García en rueda de prensa. Cober
UD Las Palmas

Luis García analiza la previa del partido que jugará la UD Las Palmas contra el Granada

Fútbol ·

El encuentro entre el Granada y la UD Las Palmas será este viernes 10 de octubre a partir de las 20.00 horas

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 9 de octubre 2025, 08:32

Comenta

Los amarillos jugarán fuera de casa en la jornada 9, siendo el primer partido de dicha jornada.

El encuentro entre el Granada y la UD Las Palmas será este viernes 10 de octubre a partir de las 20.00 horas. El Granada llegará a la cita tras el oxígeno otorgado por la goleada que le metió a la Real Sociedad B (5-2) la semana pasada.

