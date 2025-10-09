Luis García analiza la previa del partido que jugará la UD Las Palmas contra el Granada

El encuentro entre el Granada y la UD Las Palmas será este viernes 10 de octubre a partir de las 20.00 horas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de octubre 2025, 08:32 Comenta Compartir

Los amarillos jugarán fuera de casa en la jornada 9, siendo el primer partido de dicha jornada.

El encuentro entre el Granada y la UD Las Palmas será este viernes 10 de octubre a partir de las 20.00 horas. El Granada llegará a la cita tras el oxígeno otorgado por la goleada que le metió a la Real Sociedad B (5-2) la semana pasada.