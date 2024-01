Luces y sombras del Gran Canaria: solidez en la ACB e irregularidad en la EuroCup

El trabajo de Jaka Lakovic y su cuerpo técnico impulsa a un Club Baloncesto Gran Canaria que recupera sus señas de identidad y su prestigio en la Liga Endesa. Un nivel competitivo que garantiza los resultados que catapultan hasta la zona de privilegio de la competición doméstica.

Después de un arranque de la fase regular desalentador con dos victorias y cuatro derrotas, el combinado claretiano ofrece su mejor versión para firmar un parcial demoledor de diez triunfos en los últimos 13 compromisos, logrando la condición de anfitrión para la Copa del Rey de Málaga 2024 al finalizar la primera vuelta en la cuarta posición después de conquistar la Fonteta de Valencia.

La fuerza coral del Dreamland Gran Canaria, quinto clasificado con un balance de 12 victorias y siete derrotas -con un diferencial de +37 puntos-, afrontará un desafío de altos vuelos ante el líder Real Madrid -17 triunfos en 19 choques- en el Gran Canaria Arena este domingo (12.00 horas).

Por otro lado, el Granca, segundo clasificado en la fase regular de la BKT EuroCup con un balance de 11 victorias y cuatro derrotas, atraviesa por su momento más delicado en la competición continental en los últimos ejercicios. El vigente campeón dominó a su antojo en el primer tramo, pero ahora encadena cuatro derrotas en las ultimas cinco jornadas, perdiendo el liderato del grupo B y peligrando la segunda plaza incluso, dos posiciones que dan derecho a acceder directamente a los cuartos de final y quedar exento de competir en los octavos. Restan tres fechas para cerrar la fase regular y revertir la dinámica negativa.

La expedición amarilla, que durmió ayer en Barcelona sin Nicolás Brussino, se desplaza hoy a Polonia para medirse con el colista Slask Wroclaw, que solo ha sido capaz de imponerse en dos encuentros en la presente edición del torneo europeo, mañana, a partir de las 19.00 horas, en el pabellón Hala Orbita.

Kljajic: «Estoy contento con mi rol»

El canterano del Granca Jovan Kljajic cree que ante el UCAM Murcia «tuvimos la cabeza fría y mantuvimos la calma. Controlábamos el partido y no queríamos que se nos escapara de las manos».

«Me sentí muy bien, me encantó jugar delante de nuestra afición. Siempre me encanta jugar en esta cancha, es mi lugar favorito porque paso todos los días aquí. Me encanta ayudar a mi equipo», dijo ayer en Radio Marca Gran Canaria.

Kljajic apuntó que «lo más importante es el trabajo en el día a día y especialmente en los partidos. Intento cometer los menos errores posibles y ayudar al equipo en lo que haga falta. Si un día puede ser en defensa, está bien, y si otro es hacer puntos, pues aporto lo que puedo. Estoy contento con mi rol, siempre un jugador quiere más, pero estoy para ayudar al equipo y dar el máximo esfuerzo».