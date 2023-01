Todo listo para el Campeonato de España Infantil y Cadete de Selecciones Autonómicas

Los directores técnicos de las Federaciones Autonómicas han apostado por un torneo en el que desaparecen las categorías especial y preferente. Todo el mundo puede luchar por las medallas, y todos los equipos jugarán un mínimo de cinco partidos en cinco días.

La ronda de cuartos de final es la gran novedad. Los dos primeros días decidirán los ocho mejores equipos del torneo, que jugarán ya en partidos de todo o nada. Se clasificarán los dos primeros equipos de los Grupos A, B y C y los líderes del D y E. Habrá otro cuadro de cruces para dirimir los puestos del 9 al 16 (3º y 4º del Grupo A, 3º del B y C y 2º y 3º del D y E); y un triangular para los puestos del 17 al 19 (4º de los Grupos B, C y D).

Néstor del Castillo dirige el cuadro cadete femenino. / FCB

Diez pabellones y cinco localidades onubenses

Se jugará en diez pabellones de cinco localidades distintas: Huelva (Carolina Marín, Andrés Estrada y Diego Lobato), Punta Umbría (Hernández Albarracín y Gil Hernández), Palos de la Frontera (Nuevo Frontón y Plus Ultra), Lepe (Cortés Medina y Sur) y Aljaraque (Pabellón Municipal).

Todos los partidos en directo por streaming

Los 220 partidos (más de 400 horas de baloncesto) se retransmitirán en directo por CanalFEB, de forma gratuita con un simple registro. Las semifinales y las finales se amplificarán por las redes sociales de la Federación Española de Baloncesto.

Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana defienden títulos

La Comunidad de Madrid defiende el doblete masculino conseguido en abril en Huelva, mientras que Cataluña, dominadora histórica en tres categorías, consiguió el oro en el Infantil Femenino. La Comunitat Valenciana es la campeona del Cadete Femenino en las dos últimas ediciones. La anfitriona, Andalucía, intentará volver a lo más alto del podio.

Jorge Rojas dirige el equipo infantil masculino. / FCB

INFANTIL MASCULINO

Grupo A: Madrid, Cantabria, Galicia y P. Asturias

Grupo B: Andalucía, La Rioja, Canarias y Extremadura

Grupo C: Cataluña, C. Mancha, Melilla y C. Valenciana

Grupo D: Aragón, C. León, Ceuta y Navarra

Grupo E: I. Baleares, R. Murcia, País Vasco

INFANTIL FEMENINO

Grupo A: I. Baleares, Cataluña, Galicia y La Rioja

Grupo B: I. Canarias, C. Mancha, Madrid y Extremadura

Grupo C: Andalucía, Melilla, R. Murcia y C. Valenciana

Grupo D: Aragón, Ceuta, Navarra y País Vasco

Grupo E: P. Asturias, Cantabria, Cast. León

Alejandro Sosa dirige el equipo infantil femenino. / FCB

CADETE MASCULINO

Grupo A: P. Asturias, Extremadura, Galicia y Madrid

Grupo B: Canarias, Cantabria, Cataluña y Navarra

Grupo C: Andalucía, C. La Mancha, La Rioja y C. Valenciana

Grupo D: Aragón, Ceuta, Melilla y País Vasco

Grupo E: I. Baleares, Cast. León, R. Murcia,

CADETE FEMENINO

Grupo A: P. Asturias, Cataluña, La Rioja y Navarra

Grupo B: Extremadura, R. Murcia, País Vasco y C. Valenciana

Grupo C: Andalucía, Canarias, C. Mancha y Melilla

Grupo D: Cantabria, Cast. León, Ceuta y Madrid

Grupo E: Aragón, I. Baleares, Galicia