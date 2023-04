Lakovic: «Es una victoria súper importante»

El Gran Canaria se acerca al Playoff tras superar al Río Breogán por 77-66 en el Gran Canaria Arena este sábado, sumando 17 victorias en la fase regular para alcanzar el objetivo una temporada más.

«Felicidades a mis jugadores por la victoria, creo que merecida al final. Hemos hablado de la importancia de este partido en la clasificación. Creo que hemos empezado el partido bien, pero luego el Breogán ha tomado el momento. Nosotros, con un segundo cuarto regular, hemos salido con una ventaja mínima al descanso. Hemos salido del vestuario muy bien, agresivos en defensa y protegiendo el rebote. Con el tercer cuarto hemos marcado las diferencias y en el último cuarto hemos confirmado la victoria», analizó el máximo responsable técnico claretiano, Jaka Lakovic, ante los medios de comunicación.

Cuestionado por el buen tercer acto de su equipo, el preparador esloveno aseguró que «es verdad que hemos tenido varios partidos con el tercer cuarto muy sólido, pero no me gustaría depender de esto. Hay que jugar cuarenta minutos porque no siempre tendremos un tercer cuarto así. Hay que trabajar durante todo el partido».

Sobre los minutos y la aportación de todos los jugadores en el roster, Lakovic afirmó que «la verdad es que tenemos una plantilla donde cada jugador puede aportar y jugar. Cada uno ha tenido una oportunidad y la han aprovechado bastante bien. Algunos también han tenido problemas con faltas y por eso han jugado un poco menos. Estamos sanos y preparados para el miércoles».

El entrenador amarillo incidió en que «hemos empezado bien, pero luego hemos dejado rebotear al Breogán, donde han sacado algunos puntos. Hemos perdido seis balones en el primer cuarto y hemos dejado que anoten en contraataque. Nos hemos parado en ataque, estando estáticos, buscando tiros directos de pick and roll o situaciones directas con un pase de pick and roll. El equipo rival también juega y este equipo es muy sólido y está muy bien entrenado. Nosotros vamos a lo nuestro y queremos estar mejor».

«Creo que este partido era súper importante por varios hechos. En primer lugar, hemos dicho a los jugadores que el Breogán tenía mejor récord jugando fuera que en casa. Este equipo ha ganado al Madrid de 24 puntos. Nos quedan dos partidos en casa, uno de ellos el Real Madrid y cuatro partidos fuera ante el Barça y el Baskonia. Lo hemos entendido y hemos jugado bien para asegurar estas cuatro victorias y el average», argumentó.

Lakovic mantiene su idea de escalar alguna posición en la tabla. «Hemos dicho ya que nosotros queremos mirar hacia arriba por nuestra mentalidad. Se trata de ir a cada partido al 100% y seguir así para conseguir la mentalidad correcta para este tramo final. Habrá oportunidades y momentos para conseguir porque incluso perdiendo puedes conseguir esta sensación de jugar fuerte fuera de casa», apuntó.