Lakovic: «Nos vamos con la sensación de que podíamos haberlo hecho mejor»

El máximo responsable técnico del Club Baloncesto Gran Canaria, Jaka Lakovic, quiso felicitar a sus jugadores « porque esta victoria nos permite seguir en la carrera por los primeros puestos del grupo».

«Empezamos bien y agresivos, pero luego no tuvimos esa misma intensidad y se convirtió en un partido para ver qué equipo metía más puntos. Esa no es la forma en la que el equipo quería ganar. Nos vamos a casa con la sensación de que podíamos haberlo hecho mejor», argumentó.

El entrenador esloveno cree que « hemos empezado bien, con Andrew enseñando el camino al equipo. Todo el equipo siguió su intensidad. Luego, con rotaciones, hemos bajado un poco el ritmo. No hemos estado con la misma intensidad. Siempre debemos tener en cuenta que jugamos contra equipos que son buenos».

«El Trento venía en buena forma, han ganado al campeón de la Copa de Italia. Ellos han vuelto al partido con mucho carácter y mucha decisión también en el apartado mental. Al volver, ya no hemos tenido esta confianza. Al final, creo que en el tercer cuarto hemos mejorado en defensa y hemos tenido una diferencia de más de 10 puntos», valoró.

Lakovic recordó que «faltan tres partidos. No tenemos que mirar dónde podemos acabar, sino mirar qué es lo que no hemos hecho bien del todo hoy. Hay que jugar con intensidad durante todo el partido, no solamente 10 minutos. Ellos venían con un equipazo y este partido ha podido ser determinante para ver dónde podía acabar el equipo tras la fase regular».

Cuestionado por el rendimiento de Vitor Benite, autor de 14 puntos, Lakovic manifestó que «creo que siempre me han escuchado decir que tenemos confianza en Vitor. Él está haciendo un gran esfuerzo por hacerlo lo mejor posible. Él necesita que entren sus tiros, y poco a poco lo está haciendo, con paciencia con ganas. Esperemos que siga de esta manera».