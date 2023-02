Lakovic: «En Valencia tenemos que estar con más sentido de urgencia»

El Granca ha dejado atrás la Eurocup, que no deparó buenas noticias el miércoles, y ya está en clave Liga ACB con la visita que le toca rendir este domingo (16.00 horas) a La Fonteta para medir fuerzas al Valencia. Jaka Lakovic ve en este partido una oportunidad para reaccionar antes de afrontar la fase final de la Copa del Rey en Badalona. «Estos días será muy importante recuperar bien, porque fueron dos viajes, ida y vuelta, largos. Con un partido que no nos salió bien, por el buen partido que hizo Hapoel Tel Aviv y también por no tener la mentalidad adecuada para afrontar este tipo de partidos. Primero hay que recuperar, y después prepararnos bien para el partido de Valencia que será incluso más duro que el de Tel Aviv», previno.

« El Valencia es un gran equipo, un equipo de Euroliga con rotación amplia de jugadores. Ahora tienen hasta cuatro manejadores o más. Muchas veces juegan con dos bases y esto es lo primero a lo que debemos estar atentos. Ser capaces de pararlos en los primeros segundos de posesión, en los uno contra uno», dijo del rival.

Y aconsejó a sus hombre de manera precisa: «Tenemos que parar bien su creación en el 'pick&roll', porque crean muchas situaciones de 'spot ups' siendo el mejor equipo de Liga Endesa. También debemos estar atentos a sus grandes: Dubljevic, Rivero… Pueden crear desde poste bajo. Como he dicho, no hay un concepto, hay muchos porque son un equipo muy bueno y hay que estar preparados».

«Nosotros lo que queremos hacer es siempre competir bien, jugar bien, e intentar ir a por los partidos que disputamos. El objetivo en Tel Aviv se nos ha ido un poco de las manos porque sinceramente creo que de Tel Aviv no hemos salido con buenas sensaciones porque no hemos hecho las cosas bien. Ahora en Valencia tenemos que estar más concentrados, con más sentido de urgencia, para hacer un buen partido y competirlo bien. Para también afrontar la semana copera bien», concluyó.