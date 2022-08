Lakovic: «Queremos construir un equipo física y mentalmente fuerte»

El proyecto deportivo 2022-2023 del Club Baloncesto Gran Canaria ya está en marcha con Jaka Lakovic a los mandos. Tras el primer entrenamiento de la pretemporada este lunes, el entrenador esloveno atendió a los medios de comunicación y aseguró que se encuentra «bien y con muchas ganas. Estamos muy motivadaos, como siempre suele ser los primeros días y semanas. Intentaremos que en la segunda y en la tercera sea igual».

Un primer día en el que no participaron los lesionados AJ Slaughter, quien se recupera de un esguince en el tobillo izquierdo, y Andrew Albicy, con molestias en el muslo.

Lakovic aclaró que « están bien. Andrew está un poco tocado y está haciendo cosas de pista, pero vamos con precaución. Todos creemos que llegará para incorporarse con Francia para el Eurobasket, igual que AJ, quien no tiene nada serio en el tobillo por suerte, pero se quedará aquí unos días para seguir con el tratamiento. Creemos que se incorporará luego con Polonia para el Eurobasket«.

El esloveno no contó con las citadas ausencias, pero tampoco con los internacionales Brussino, Benite, Balcerowski y Khalifa Diop, lo que supone un inconveniente en plena preparación de la temporada 2022-2023 en la Liga Endesa y en la EuroCup.

«Nos faltarán seis jugadores que serán importantes en la plantilla. Con un nuevo entrenador y una nueva filosofía, tendríamos diez días máximo solo para preparar el primer partido. Es un problema, pero los otros equipos están igual. Contamos con jugadores que están en sus selecciones y son experimentados, conocen la Liga, no hay ninguno que no conocía dónde va y cómo se juega. Eso nos dará un plus a la hora de preparar la temporada«, argumentó.

Lakovic se mostró satisfecho con el plantel. « Estamos contentos de la plantilla que hemos hecho. Ahora todo está en papel y toca empezar a trabajar. Veremos cómo salen las cosas. Tenemos jugadores con experiencia en la Liga, con mucha calidad y algunos que ya han jugado juntos antes«.

« Esto nos da más facilidad a la hora de hacer equipo, táctico y creo que esta pregunta podría responderla mejor dentro de tres meses -sobre su grado de satisfacción con la plantilla-«.

Sobre los objetivos marcados, apuntó que « lo primero es trabajar mucho y bien para construir un equipo física y mentalmente fuerte. Los objetivos son intentar competir y ganar cada partido. El siguiente partido siempre es el más importante y en la ACB no hay ningún partido fácil. Tenemos que estar en alerta roja cada partido y cada día en los entrenamientos«.

Lakovic también se refirió a los puntos fuertes de su equipo. « Somos una plantilla equilibrada, con jugadores que se complementan muy bien en varias posiciones. Tenemos tiradores como Bassas, Brussino, Shurna, Slaughter y Benite, amenaza interior con Damien Inglis, jugadores que son maestros jugando el bloqueo directo como Bassas, Slaughter, Albicy y Benite. Podremos abrir el campo para tener amenaza dentro y fuera«.

Por último, habló del Barça, su primer rival liguero el próximo 30 de septiembre, a partir de las 20.30 horas, en el recinto de Siete Palmas.

« Será un partido muy difícil y atractivo. Sabemos cuáles son los objetivos del Barça. Será muy interesante nuestro primer partido, con ambición y ganas por demostrar que podemos competir con cualquiera. Vamos a pelear«.