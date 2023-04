Lakovic: «Lo del público ha sido una cosa increíble»

El máximo responsable técnico del Club Baloncesto Gran Canaria, Jaka Lakovic, aseguró este miercoles tras superar al Frutti Extra Bursaspor turco por 72-66 para conseguir un billete para los cuartos de final en el certamen continental que «fue un partido muy físico y nos hemos ganado el derecho de jugar una fase más en la EuroCup. Hemos jugado contra un oponente muy duro e incluso yendo dos abajo hemos reaccionado. Quiero felicitar a mi equipo por la victoria».

«El Bursaspor ha metido 66 puntos, ha capturado 18 rebotes ofensivos y ha tenido más tiros que nosotros. Hemos jugado defensivamente muy bien y hemos sido conscientes de que nos han hecho daños en el rebote. Debemos tener más concentración en los tiros libres», analizó ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Gran Canaria Arena.

El preparador esloveno aclaró que «las cosas no nos estaban saliendo del todo como queríamos. Nos ha costado establecer nuestro ritmo y nuestro juego. Esto también ha sido por mérito del Bursaspor, que nos ha llevado al límite. El tema mental también ha sido importante y los jugadores están preparados. Hemos hablado de los detalles que tenemos que hacer bien para ganar«.

«Debemos enfocarnos en las cosas que cada uno debe aportar al equipo. Estos partidos son difíciles, y más aún cuando todo el mundo te ve como favorito. Ahora venía un equipo sin presión a jugar contra ti y no es fácil, y los jugadores lo han hecho bien», agregó.

Lakovic tuvo palabras de elogio para la marea amarilla -6.203 espectadores-, que llevó en volandas a su equipo hacia la victoria. «Lo del público ha sido una cosa increíble. Han respondido una vez más para apoyar a los jugadores y darles ese impulso que necesitábamos. Algo que me ha gustado mucho ha sido nuestra determinación a la hora de jugar defensivamente. Hemos interpretado el partido para ponernos atrás y pelear«.

«Lo que menos me gustó fueron las pérdidas de concentración en algunos momentos en los balones disputados, algunos rebotes y despistes que nos han castigado. Lo importante es que hemos ganado y vamos a por el siguiente», explicó.

El París Basketball francés, que eliminó al Lietkabelis lituano por un ajustado 97-98, seré el rival claretiano en los cuartos de final la próxima semana en el recinto de Siete Palmas. «Tenemos experiencia contra un equipo como el París. Se trata de un equipo muy físico. La lectura del partido será diferente porque ellos buscarán correr y debemos estar preparados para correr y defender los ocho primeros segundos. Luego, en ataque debemos jugar como sabemos», comentó.

El calendario no da tregua y el Club Baloncesto Gran Canaria cambia el chip para recibir al Río Breogán gallego este sábado (19.45 horas) en un pulso clave por el Playoff. «Ahora mismo estoy contento porque estas victorias no son fáciles. Seguramente mañana ya estaremos preparando el partido ante el Breogán, que es un partido muy importante porque podríamos jugarnos el Playoff, y los jugadores lo saben. Tengo confianza de que vamos a preparar el partido al 100%. Por ello, me gustaría invitar a todos los aficionados para volver a pasar un buen rato todos juntos», afirmó.