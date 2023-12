Lakovic: «La primera parte fue muy mala y condicionó el partido»

El máximo responsable técnico del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, felicitó al Mincidelice JL Bourg en Bresse francés por la victoria por 92-84, que deja al cuadro francés como líder en solitario del grupo B de la BKT EuroCup y al plantel claretiano con tres derrotas seguidas en el certamen continental.

«La primera parte fue muy mala y condicionó el partido permitiendo 51 puntos, la mayoría llegando en transición, en jugadas de uno contra uno, y tras rebotes. En la segunda parte mejoramos nuestra intensidad, nuestro esfuerzo y fue la clave para volver al partido», argumentó el preparador esloveno.

El entrenador claretiano explicó que «en la prórroga notamos la energía que pusimos para volver al partido, y el Bourg mereció la victoria anotando tiros difíciles y defendiendo mejor. Lo que más me molesta fue la última jugada, en la que nos jugábamos la diferencia de puntos, y en la que creo que Mike tocó el balón con el pie, lo cual es ilegal. No es cuestión de ganar o perder porque íbamos a perder, sino porque es importante por la diferencia de puntos. Creo que es importante y los árbitros no lo vieron. No influye en la victoria del Bourg, pero la diferencia de puntos puede ser clave al final».

Cuestionado por Pierre Pelos, quien jugó en el cuadro de Bourg en Bresse en las últimas cuatro campañas, Lakovic dijo que «Pierre es bueno para nosotros. Se esfuerza, juega duro y es un buen compañero. Hoy no tuvo el partido que le gustaría, pero está trabajando bien y estamos contentos de tenerle».

«Creo que el Bourg viene jugando a un altísimo nivel en este último mes. Junto al París Basketball es el equipo más en forma de la competición. Hay que terminar la fase regular y veremos qué ocurre en el playoff», finalizó Lakovic.