Lakovic: «Podemos seguir adelante y afrontar nuevos retos y partidos»

El máximo responsable técnico del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, manifestó este viernes de cara al duelo contra el Monbus Obradoiro este domingo (16:00 horas) que «vamos a Santiago a una pista complicada, donde el Obradoiro tiene mucho apoyo de la afición. Creo que jugaremos contra un equipo que juega bien. Han perdido los últimos cinco partidos, pero siempre compitiendo bien. En la primera vuelta faltó Jordan Howard, que es un jugador muy importante para ellos. Nos espera un partido contra un rival muy duro».

«Estuvimos un poco enfadados por la derrota del miércoles -ante el Cluj-Napoca rumano para ceder la segunda plaza en el grupo B de la BKT EuroCup-. Ayer tuvimos día de descanso. Tenemos que asimilarlo. Podemos seguir adelante y afrontar nuevos retos y nuevos partidos. Es muy importante lo que viene y nunca sabes lo que puede pasar mañana. Esta derrota nos ha tocado un poco, pero la plantilla está bien y estamos en un buen momento, hay que procurar seguir en este buen momento», aclaró ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Gran Canaria Arena.

El entrenador claretiano destacó que «todos los equipos se juegan algo. Estos equipos que se juegan la permanencia son muy peligrosos y hay que estar 100% preparados. Es un buen equipo y están bien entrenados. Hay que estar al 100% para competir bien en Santiago y tener posibilidades de ganar».

«La plantilla está bien y estamos en un buen momento, hay que procurar seguir así»

Lakovic ahondó en que «es el primer equipo en Liga Endesa en eficiencia en el poste bajo, donde vamos a tener que trabajar muy físico debajo de canasta. Ahí se pueden producir faltas, pero nosotros tenemos que seguir nuestro plan de partido, que lo vamos a preparar en estos entrenamientos».

«Con Pustovyi, Blazevic, Guerrero y con Scrubb desde el perímetro tienen mucha presencia en el rebote y esta es una de las cosas que tenemos que procurar limitar. Son muy eficientes en rebote ofensivo. Tienen 1,2 puntos por partido cuando cogen el rebote», valoró.

El Dreamland Gran Canaria afrontará tres salidas consecutivas (Monbus Obradoiro, Buducnost VOLI Podgorica y Zunder Palencia) antes de la Copa del Rey de Málaga, que tendrá lugar del 15 al 18 de febrero en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

«Nos toca en la semana previa a la Copa viajar ocho días. En la disposición geográfica que estamos es complicado, pero lo tenemos que hacer. La preparación será igual y tenemos que asimilar muchas cosas. No es nada nuevo para nosotros. Ahora mismo el próximo partido que viene es el más importante», indicó.

Cuestionado por los pocos minutos del exterior bosnio Amar Gegic, fichado el pasado 27 de diciembre, Lakovic comentó que «la situación de Amar es difícil, pero también para el equipo. Mientras se está adaptando, no paramos de jugar y tener citas importantes. En este sentido es difícil meterle para que coja ritmo y bien. Está trabajando muy bien y en ningún momento lo hemos descartado. Es simplemente que ahora le ha tocado estar dos partidos seguidos fuera de la convocatoria. No ha cambiado nuestra idea, pero no deja de ser una situación complicada».

Asimismo, el técnico amarillo se refirió al escolta norteamericano Sylven Landesberg y su poco impacto en la cancha. «Sylven siempre está comprometido. En el último partido fue mi decisión y, cuando juega más, también es mía. Son cuestiones momentáneas. Estamos contentos con él y algunos días le toca jugar más y otros menos. Siempre es decisión técnica».