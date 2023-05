Lakovic: «Pienso que existen derrotas que son perdonables, pero esta no»

El máximo responsable técnico del Club Baloncesto Gran Canaria, Jaka Lakovic, felicitó al BAXI Manresa por la victoria «muy merecida» (105-75). «Sinceramente, creo que después del primer cuarto no hubo partido. Existió un equipo con más energía, más ambición y más ganas de jugar. Y por eso han ganado. Tuvieron mucho acierto, y otra vez, felicidades por la victoria«, expuso ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Nou Congost.

«Tenemos que estar muy claros. Pienso que existen derrotas que son perdonables, pero lo de hoy no es una derrota, es una decepción. Esto no es perdonable. Estoy decepcionado conmigo mismo, primero, como entrenador, y con mi equipo. Esto no debe ser Gran Canaria. Me siento mal. Otra vez, felicidades a Manresa, mucho mérito, y nosotros vamos adelante», argumentó el preparador esloveno.

Lakovic incidió en que «no sé, y es preocupante porque nosotros después de ganar la EuroCup creo que aún con confianza y subidón, competimos bien en Vitoria, pero en las dos últimas semanas hemos perdido esta chispa. Preparando este partido, fuimos con la idea de sacar la victoria 20 en Liga Endesa, pero ha pasado esto. De verdad, no hay mucha explicación. Esto duele y es preocupante».

Sobre el cruce de cuartos de final contra el Real Madrid, Lakovic dijo que «es una eliminatoria muy difícil, más por la mentalidad y la ambición que hemos demostrado hoy. Poco para decir si vamos con esta actitud».