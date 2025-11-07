Lakovic pide «agresividad e intensidad» para frenar el juego exterior del Breogán

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:06 | Actualizado 13:15h. Comenta Compartir

Tras los triunfos en ACB frente al MoraBanc (102-85) y en la BCL frente al KK Spartak (77-62), el entrenador esloveno del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, quiso frenar todo atisbo de euforia y advirtió, ante el próximo compromiso en la Liga Endesa, de los peligros de un Breogán que llega como «segundo equipo de la liga que más triples mete, y segundo en rebotes ofensivos».

«Espero un encuentro complicado, muy exigente, a nivel físico y por la pista y rival que es«, reflexionó el balcánico en vísperas del choque, que se llevará a cabo este sábado a las 18.00 horas en el Pazo dos Deportes de Lugo. «Breogán ha empezado la temporada bien. Es el segundo equipo de la Liga Endesa que más triples mete, quinto en porcentaje de triples, segundo en rebotes ofensivos», agregó.

Con los últimos resultados, Lakovic quiere mantener al equipo en esta dinámica ascendente, aprovechando que los veteranos han impulsado sus galones mientras los fichajes de este año continúan en su acoplamiento general a la pizarra del técnico claretiano, aprovechando además que en la Champions League se ha logrado materializar el pase a la Ronda de 16 con dos jornadas de antelación, lo que da, en palabras de Jaka, más tiempo para focalizar el trabajo de cada encuentro y reenganchar al plantel insular en la zona noble de la ACB.

En su opinión, «hablamos de un equipo que juega agresivo, y que lo hace bien, especialmente en su cancha, donde tienen unos comienzos de partido muy, muy buenos. Tenemos que estar preparados para jugar y empezar el partido muy agresivos, con mucha intensidad, y con mucha concentración».

Para el estratega amarillo, «será muy importante nuestra respuesta a nivel de concentración e intensidad. Cuando estamos concentrados e intensos nuestras reglas las tenemos más o menos clara. Faltan dos entrenamientos para el partido y estaremos preparados. No solo defensivamente; en ataque tenemos que ejecutar bien. Queremos construir nuestra confianza, nuestro juego, desde la defensa hacia el ataque».

«Es un partido con mucha importancia. Todas las jornadas son importantes, y esta más. Sería una victoria muy importante para nosotros, para quedarnos en conexión con la zona alta, con la zona de puestos de Playoff. Luego, mirar adelante no con más tranquilidad, porque siempre estamos estresados, pero sí con más calma», concluyó Lakovic.

