Lakovic: «La experiencia del Tenerife ha decantado el derbi»

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, analizó la derrota de su equipo frente al Lenovo Tenerife y resaltó la «experiencia» del rival como clave en la prórroga que decidió el derbi canario (82-94).

«Ha sido un partido digno de un derbi, con nuestro pabellón casi lleno. Una atmósfera que ha sido un gran apoyo. Hemos empezado fuertes en defensa, en el que ningún equipo conseguía marcar diferencias en el primer cuarto. Pero ya en el segundo, nos llegó el cortocircuito, con fallos tácticos en defensa», argumentó.

No obstante, «el equipo ha tenido la mentalidad de volver en la segunda parte y jugar con ritmo. Pero al final, la mala suerte, la inteligencia del rival y un balón que se nos escapa de las manos en la última posesión, antes de la prórroga, terminan decantando el partido».

Por otro lado, Lakovic no quiso dejar pasar la eliminación de su base titular, Andrew Albicy, por faltas personales: «Tengo la sensación de que, en decisiones iguales o parecidas, se ha pitado diferente en cada lado. Por supuesto, eso no ha decidio el derbi, porque el Tenerife ha ganado merecidamente, pero hay contactos que no se pitaron».

«En el caso de Albicy, es uno de los pocos jugadores que cambian los partidos desde la defensa pero, por un motivo u otro, tengo la sensación que a Andrew, que tiene un historial internacional extraordinario, no recibe el respeto que se merece. Creo que a veces se le penaliza demasiado por su intensidad defensiva», añadió.

No obstante, Lakovic se mostró positivo y recalcó que «aunque hay cosas que mejorar también hay conclusiones positivas, teniendo en cuenta que hemos ganado nueve de los últimos diez encuentros. Un triunfo en el derbi nos hubiera dado mucho aire de cara a objetivos como la Copa, los partidos no se juegan solo para la Copa, sino para toda la temporada».