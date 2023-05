Lakovic: «No hay excusa para nuestro último cuarto y tampoco para la derrota»

El máximo responsable técnico del Club Baloncesto Gran Canaria, Jaka Lakovic, felicitó al Real Madrid «por la victoria merecida (67-95). Creo que el partido fue más o menos disputado hasta el final del tercer cuarto. En el último cuarto, el Madrid puso una marcha más y ganó con solvencia».

«Creo que hemos estado en el partido hasta los últimos minutos del segundo cuarto. Por nuestros errores recibimos un parcial de 13-3, algo que marcó la salida a vestuarios y el comienzo del tercer cuarto. En el tercer cuarto mantuvimos un margen de diez puntos donde aún el partido seguía vivo. Estuvimos muy desacertados en el segundo tiempo», argumentó el preparador esloveno en sala de prensa.

Lakovic incidió en que «creo que no hay excusa para el último cuarto nuestro y tampoco para la derrota. Hay que decir que el Madrid ha sido mejor y hay que felicitarles. La temporada es larga, pero estamos aquí por eso. La temporada no se acaba aquí y aún hay partidos que jugar».

«Debemos reponernos después de la victoria en la EuroCup porque en el deporte de élite las glorias duran poco. Ahora ya estamos en una nueva semana y con nuevos retos. Estas semanas nos vendrán bien para recuperarnos y entrar en el Playoff bien», dijo ante los medios de comunicación.

A la espera de lo que haga el Joventut contra el Monbus Obradoiro, el Gran Canaria defenderá la sexta plaza en la pista del BAXI Manresa de Pedro Martínez -ya salvado- el miércoles 24.

«La sexta plaza no sabes qué te trae. Será uno de los tres grandes, pero nosotros queremos afrontar el último partido con la mentalidad preparada para el Playoff. Estos días deberíamos poner el foco en nosotros y hacer las cosas bien para prepararnos bien», valoró Lakovic en sala de prensa.

Una cita para la que espera recuperar a John Shurna. «Aún arrastra unos problemas mínimos y no queríamos arriesgar», destacó.

Cuestionado por los primeros minutos del director de juego esloveno Aleksej Nikolic con la camiseta amarilla, fichado para suplir al lesionado Ferran Bassas, apuntó que «hemos tenido un entreno con el equipo y he visto a Nikolic no tan acertado, pero le he visto conduciendo sistemas y estando presente en defensa, incluso con algunos fallos tácticos que no tiene asimilados aún. Nos dará este plus que necesitamos para suplir a Ferrán».