Lakovic: «Nos espera un buen test el domingo»

El CB Gran Canaria tiene un «buen test» este fin de semana antes de la final del próximo miércoles en el Arena. Jaka Lakovic cree que: «el equipo está bien. Vamos a ver cómo afrontamos este partido, que también es importante por el simple hecho de que, con una victoria, nos podemos asegurar un puesto en el play-off. Al mismo tiempo debemos prepararnos físicamente también para el miércoles que viene».

«Girona está haciendo las cosas bien. Han ido de menos a más durante la temporada. Están compitiendo bien y jugando bien, incluso con la lesión de Jenkins. Han añadido un anotador más y es un equipo que tiene talento y que está muy bien trabajado. Saben lo que quieren y juegan rápido. Su juego es simple, pero efectivo. Es un equipo que rebotea bien y van con muchos jugadores al rebote en ataque. Hay que jugar con respeto e ir a ganar», expuso el entrenador sobre el rival.

«Marc Gasol es muy importante para ellos, por su liderazgo y a la hora de anotar. En mi opinión, incluso también a la hora de crear juego, con su visión y su talento a la hora de pasar, tanto en el poste bajo como en el poste alto. Debemos controlar la creación de juego cuando Marc Gasol tiene el balón en sus manos. Hay que estar atentos a los cortes y a los bloqueos indirectos. Nos espera un buen test este domingo».

«No es fácil, pero el equipo está acostumbrado a jugar dos veces por semana. Debemos ir a por el partido 100% concentrados y mantener buenas sensaciones con nuestro ritmo de juego para poder sacar la victoria aquí. Eso nos daría tranquilidad en el final de la liga ACB. En otras ligas, se intenta ayudar a los clubes que juegan competiciones europeas, pero eso parece que aquí no importa. No hablo del caso del Granca, sino también con el Real Madrid o el Joventut. La ACB no ha querido escuchar las ideas».