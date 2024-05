Lakovic: «Me duele que los chicos no puedan disputar un desempate que se merecían»

El Dreamland Gran Canaria exigió al Real Madrid hasta el final (71-73) en el segundo encuentro de la eliminatoria de cuartos de final del Playoff por el título de la Liga Endesa, pero sucumbió y cayó eliminado.

El máximo responsable técnico del combinado claretiano, Jaka Lakovic, felicitó al cuadro blanco «por la victoria y por el pase a semifinales del Playoff de la Liga Endesa. Creo que a pesar de que el Madrid ha hecho muchas cosas bien para merecer esta victoria, mi opinión es que los jugadores se merecían mucho más que esta derrota y el 0-2».

«Estoy orgulloso del esfuerzo y del partido que han hecho, sobre todo, en la segunda parte, donde dejamos a este Madrid, que está en un pico de forma, en 30 puntos. Esto me hace sentir muy orgulloso y, por eso, me duele mucho más que los chicos no puedan disputar un desempate que se merecían, pero es un 0-2 y da igual porque la temporada se acaba aquí», analizó el preparador esloveno ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Gran Canaria Arena.

Lakovin destacó que «creo que hemos tenido dos veces de ir a remolque y volver, al empezar la segunda parte defendiendo bien y al remontar hemos llegado a quedarnos a cuatro puntos antes de que el Real Madrid volviese a coger ventaja. Luego lo hemos vuelto a hacer y no sé de dónde sacaron las fuerzas los jugadores, estoy seguro de que era nuestra afición dándoles energía para hacer otra remontada para tratar de conseguir un tiro para la victoria que por desgracia no ha entrado».

«Ha sido complicado en todo momento, pero creo que sabíamos cómo iba a ser el criterio, el cual es siempre así y hay que jugar con ello. Hoy los jugadores han tenido muy mentalidad sobrepasando las adversidades y llegando a un nivel apretado con esa oportunidad que queríamos. El hecho de que fuesen cuatro partidos en siete días con uno de nuestros referentes AJ -Slaughter- recién llegado después de estar con su familia tres semanas, es mala suerte y es duro. Pero siempre hay que saber las prioridades en la vida, por ejemplo, en todo momento el club le ha apoyado en esa decisión y él siempre ha puesto todo de su parte para volver», argumentó.

Cuestionado por la decisión de jugarse el partido desde la línea de 6,75 en la última posesión, el entrenador claretiano manifestó que «la idea de la última jugada era un triple, pero ya en el tiempo muerto del Madrid hablamos de si tienen la posesión, si no. Al fallar el tiro hemos tardado mucho en tomar una decisión, pero sí, queríamos un tiro de tres para estar un punto arriba porque con una penetración para buscar una falta, era muy arriesgado para el criterio que hemos tenido, por eso buscamos un triple. La ejecución no ha sido al 100%, pero ha sido un buen tiro de AJ hacia su izquierda, pero no ha entrado».

«Estoy muy orgulloso de mis jugadores porque han ido creciendo, construyendo y es una locura, teníamos el tercer puesto en nuestra mano y, por esa oportunidad, este sabor de dolor, agridulce cuesta, pero a pesar de estos últimos tropiezos, creo que lo hemos hecho bien. En la EuroCup hubo un partido del que me arrepiento profundamente, que fue la derrota de Cluj en casa, que nos hubiese puesto en una situación mejor, pero, aparte de eso, en la Liga Endesa nada que reprochar, orgullo de todos y, por desgracia, duele, pero por ellos porque hoy se acaba», dijo sobre la presente campaña.

Lakovic cree que «regularidad hemos tenido bastante, podríamos haber jugado mejor fuera del Arena, pero no lo hemos hecho. Nuestro objetivo no era el tercer puesto, era la Copa del Rey, los Playoff y pelear en la EuroCup. El sentimiento puede ser muy agridulce, podríamos haber sido terceros en Barcelona, pero no pudo ser. Me encantaría tener esa ilusión cada año, la de luchar por el tercer puesto, pero los chicos nos han llevado a eso y ahora duele, pero cuando hagamos un buen análisis, a partir de ahí se creará una nueva temporada con nuevas metas».

Lakovic, quien tiene contrato hasta 2015, pero dispone de una cláusula de salida a la Euroliga, se pronunció sobre su futuro. «Yo tengo contrato y estoy feliz aquí. Desde este mismo lunes ya estaré pensando metas para el nuevo año y seguro que tendremos más oportunidades para vernos. Me podréis encontrar aquí en el Arena trabajando y veremos qué sucede, pero como he dicho tengo contrato, estoy contento aquí y ya veremos».