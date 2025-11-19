Lakovic: «No hemos dejado de creer pese a ser un partido muy difícil por las ausencias»

El técnico del Dreamland Gran Canaria elogió a su plantilla tras lograr el triunfo en Francia ante el Le Mans (88-90) pese a no contar con Albicy, Brussino, Wong ni con Tobey

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:35 Comenta Compartir

Un choque más que complejo para el entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic. La derrota ante el Joventut en la ACB había erosionado la confianza amarilla, pero con el primer puesto de la Champions amarrado y el billete para la siguiente fase de grupos en el bolsillo, era más que difícil mantener la tensión ante un rival que se jugaba la supervivencia en la BCL.

En este sentido, el estratega esloveno reconoció que el encuentro ante el Le Mans que acabó con triunfo claretiano (88-90), fue «muy difícil para nosotros», ya que «teníamos algunos jugadores enfermos y era el momento de que el resto de la plantilla estuviera a la altura».

A pesar de las ausencias de Andrew Albicy, Mike Tobey, Nico Brussino y de Isaiah Wong, Lakovic se mostró contento por mantener la condición de invicto en la competición continental, destilando «un partido sólido y con buena mentalidad. Al final nos mantuvimos en la creencia de que podíamos ganar y así fue».

«Creo que durante los momentos cruciales hicimos un par de paradas y tuvimos jugadas claves en defensa que nos dieron la seguridad y la confianza a la hora de afrontar el juego de ataque», agregó.

Ampliar Lakovic tuvo que exprimir su pizarra ante las ausencias de cuatro jugadores para este choque. BCL

Para el balcánico, «esta victoria significa mucho, dadas las circunstancias y esto dará a los jugadores un extra de confianza para que cada uno de ellos sea consciente de que pueden generar un mayor impacto en el juego y las victorias».

«Cuando venimos a jugar aquí sabíamos que eramos primeros de grupo sin importar lo que pasara, pero queríamos jugar un buen encuentro, sólido. Los jugadores hicieron un partido serio. Queríamos usar este partido para mejorar. No importaba tanto el resultado sino la confianza que podían obtener jugadores que normalmente no tienen tantos minutos», concluyó.