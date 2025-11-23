Lakovic: «Ha decidido la calidad del rival pero nos ha faltado colmillo y hambre»

El técnico amarillo apeló al orgullo para que el equipo «despierte y empiece a sumar» tras el parón de selecciones, ante el escaso margen para la Copa

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:27 | Actualizado 22:35h.

Sincero y sin ambages. El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, felicitó al Barça por su triunfo en la isla (61-72) en el reestreno ACB de Xavi Pascual, y reconoció que «en un final apretado y con tantos errores, la calidad del Barça ha decidido el choque, aunque nos ha faltado hambre y colmillo en la recta final».

«Teníamos clara nuestra puesta en escena, arrancando con intensidad y con la intención de potenciar las transiciones ante un rival que seguramente iba a intentar castigarnos en el juego de cinco contra cinco. Pero con tan poco acierto en ataque durante el encuentro es difícil competir ante un equipo con la calidad del Barcelona», subrayó.

«Poco a poco, nos hemos visto frustrados por no tener esos porcentajes, mientras jugadores como Punter y Laprovittola engancharon canastas de calidad que rompieron el partido en el último cuarto», explicó.

En opinión del estratega balcánico, «el equipo ha trabajado bien gran parte del choque, pero nos faltó colmillo. En el último cuarto, con cuatro abajo, no veía en los ojos de los jugadores ese hambre para ir a por el partido», agregó el preparador claretiano en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al conjunto azulgrana.

Lakovic recordó que, en el tercer cuarto, «el equipo se puso con una ventaja de cuatro puntos gracias a que enganchamos tres triples. Eso se nota. Nos ha faltado acierto en los tiros abiertos, y después tampoco los buscábamos. Sin un porcentaje óptimo, es una liga como esta lo pagas caro», significó el esloveno quien, además, no ocultó su preocupación ante los números acumulados en casa en la competición doméstica: un triunfo -ante el MoraBanc Andorra- de cuatro posibles -derrotas ante el Unicaja, Joventut y Barça-.

«Lo tenemos muy presente, porque si algo nos ha caracterizado en estos tres últimos años es que este pabellón ha sido un fortín, y tenemos que retomar esa atmósfera o imagen de que es muy difícil vencer aquí. La intención es la de volver a ganar por nuestra gente», manifestó.

Ahora, con el parón por la ventana FIBA, Lakovic no ocultó su preocupación: «Lo malo es que se nos van jugadores como Pierre Pelos, Mike Tobey e Isaiah Wong. Vamos a volver a trabajar de verdad con el primer equipo el próximo jueves, tres días antes del choque ante el Surne Bilbao. Es una situación complicada, pero imagino que las condiciones serán similares para todos los equipo», añadió.

A su juicio, «tenemos que apretar, despertar y empezar a sumar, si queremos optar a la batalla de la Copa del Rey. Si no, la cosa pintará muy mal».