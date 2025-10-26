Lakovic se calienta: «Una cosa que es difícil de entender es el sentido de urgencia con el que hemos entrado al partido»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 26 de octubre 2025, 13:47 | Actualizado 13:52h. Comenta Compartir

El máximo responsable técnico del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, señaló este domingo tras caer ante el Bàsquet Girona en Fontajau que «ellos han ganado porque han querido más esta victoria que nosotros. Una cosa que para mí es difícil de entender, como entrenador, es la necesidad o el sentido de urgencia con el que hemos entrado al partido, que no ha sido adecuado para el partido de hoy».

«A partir de ahí, creo que también muchos de nuestros errores han sido por la agresiva y la buena defensa del Girona. Salvo el segundo cuarto, todo el partido estuvimos a remolque. El partido se decide, estando dos abajo, con dos rebotes ofensivos de Girona que deciden el partido. Felicidades al Girona, y nosotros a seguir», argumentó el entrenador esloveno ante los medios de comunicación tras el compromiso liguero.