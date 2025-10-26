Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jaka Lakovic gesticula en un lance del encuentro en Fontajau. EFE/David Borrat

Lakovic se calienta: «Una cosa que es difícil de entender es el sentido de urgencia con el que hemos entrado al partido»

Liga Endesa ·

El entrenador del Dreamland Gran Canaria se mostró contrariado tras el encuentro disputado por su equipo ante el necesitado Bàsquet Girona, cayendo por 85-81 en Fontajau

Óliver Suárez Armas

Óliver Suárez Armas

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:47

Comenta

El máximo responsable técnico del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, señaló este domingo tras caer ante el Bàsquet Girona en Fontajau que «ellos han ganado porque han querido más esta victoria que nosotros. Una cosa que para mí es difícil de entender, como entrenador, es la necesidad o el sentido de urgencia con el que hemos entrado al partido, que no ha sido adecuado para el partido de hoy».

«A partir de ahí, creo que también muchos de nuestros errores han sido por la agresiva y la buena defensa del Girona. Salvo el segundo cuarto, todo el partido estuvimos a remolque. El partido se decide, estando dos abajo, con dos rebotes ofensivos de Girona que deciden el partido. Felicidades al Girona, y nosotros a seguir», argumentó el entrenador esloveno ante los medios de comunicación tras el compromiso liguero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Imputados cuatro directores de centros de menores y un empresario por el presunto desvío de fondos europeos
  2. 2 «La factura como axioma»: malversando el dinero para los menores
  3. 3 Los trabajadores de la Fundación de la OFGC y Chichon rechazan la exclusión de menores
  4. 4 Dónde saborear Gran Canaria, según el arquitecto Paco Bello
  5. 5 Las Canteras se convierte en el epicentro de la indignación por la gestión municipal en la capital
  6. 6 Golpe al narcotráfico: incautan 6.500 kilos de cocaína en un mercante frente a Canarias
  7. 7 El TS admite el recurso del dueño de un bungaló al que no dejaban usarlo de vivienda vacacional
  8. 8 Críticas al Círculo Mercantil por acoger a Abascal (Vox) tras ser remodelado con dinero público
  9. 9 La viñeta de Morgan de este domingo 26 de octubre
  10. 10 La Aemet advierte de lo que llega tras el fin de semana a Canarias: «Más cálida de lo normal»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Lakovic se calienta: «Una cosa que es difícil de entender es el sentido de urgencia con el que hemos entrado al partido»

Lakovic se calienta: «Una cosa que es difícil de entender es el sentido de urgencia con el que hemos entrado al partido»