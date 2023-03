Lakovic: «Nuestra afición será muy importante»

El máximo responsable técnico del Club Baloncesto Gran Canaria, jaka Lakovic, felicitó a su equipo por imponerse al Veolia Towers Hamburgo alemán este miércoles (86-73) y «por terminar con el primer puesto de nuestro grupo y de la competición«.

«Más allá de la victoria, hubo algunos conceptos que no fueron buenos, como el rebote defensivo. Hemos concedido 17 segundas pérdidas al rival. Es una victoria, pero aún tenemos cosas que mejorar», analizó el preparador esloveno ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Gran Canaria Arena.

Jaka Lakovic aseguró que «soy consciente de que la EuroCup es una competición importante para nosotros. El Gran Canaria puede ser el equipo que más partido tiene jugados en la EuroCup. Hemos conseguido el primer puesto en nuestro grupo y en general, y por eso estoy muy contento. Ahora viene la parte más difícil, que son las eliminatorias a partido único«.

«Como entrenador y responsable de grupo, es mucho más importante el camino que hemos hecho estos ocho meses, viajando mucho y jugando muy bien durante la temporada regular en la EuroCup. Todos sabemos qué queremos y qué nos gustaría, el camino será difícil, pero lo podemos conseguir. Debemos ser conscientes de lo que podemos hacer cuando damos el 100%. Tenemos las cosas claras, pero hay muchos equipos con los mismos deseos», agregó.

La ley del Arena

Lakovic cree que «puede pasar de todo. Estamos contentos por defender nuestra casa y, desde ahora mismo, esto es pasado y vamos a partido único, donde creo que un factor muy importante será nuestra afición, que siempre está detrás nuestra cuando lo hemos necesitado. Una cosa buena es que en Europa no vamos a viajar y vamos a pelear y hacer todo lo que podamos por competir lo mejor posible en cada partido».

«No solo hablo de fallos, meter o no, sino de conceptos que queremos jugar ofensiva y defensivamente. Eso no lo hemos hecho bien, por eso he hablado de la ejecución ofensiva y defensiva. Tenemos que trabajar para mejorar, hemos demostrado que podemos, y lo vamos a hacer mejor», comentó.

Cuestionado por el Frutti Extra Bursaspor turco, rival amarillo en el cruce de octavos de final del certamen continental, el entrenador amarillo dijo que «es un equipo que conocemos. El Granca' ha jugado contra ellos el año pasado, yo también».

«Es un equipo que juega con poca rotación, que tiene muchos puntos en manos. Tiene muy buenos jugadores en cada posición. Están muy bien entrenados tanto ofensiva como defensivamente. Lo que vamos a necesitar el día de partido será el mejor Gran Canaria posible para poder pasar la eliminatoria», declaró.