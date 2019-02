La firme amenaza del descenso agarrota al Herbalife Gran Canaria

Una amenaza –la de perder la categoría– que junto al comprensible pesimismo que se ha generado entre la afición puede agarrotar la muñeca y piernas de una plantilla obligada a dar un golpe sobre la mesa.

«Tenemos que mejorar y se acabó. La cosa no está para muchas explicaciones, a trabajar y a pelear. Y el que no quiera, que no lo haga, que se siente y no lo haga», expuso Eulis Báez, voz autorizada en el vestuario claretiano, nada más terminar el encuentro ante el GBC. Un discurso alto y claro del capitán

Una derrota ante el colista que acrecienta las dudas que se han generado alrededor de un grupo claretiano que tras el parón de dos semanas por la Copa del Rey y ventana FIBA tendrá que visitar los exigentes feudos del San Pablo Burgos (2 de marzo) e Iberostar Tenerife (10 de marzo) con la obligación de sumar, para luego recibir al Unicaja de Luis Casimiro, el técnico que los llevó a jugar la Euroliga.

Tras descansar ayer, Víctor García, entrenador jefe de los amarillos, tiene previsto dar descanso también a la plantilla el fin de semana. Sin embargo, donde no pararán de darle vueltas a la situación es en el Consejo de Administración encabezado por el presidente Enrique Moreno, que junto a Berdi Pérez, director deportivo, se han convertido en el punto de mira de todas las críticas surgidas alrededor de la entidad por el aficionado, abonado o no al equipo.