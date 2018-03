«La clave será poder mantener la intensidad del Gran Canaria»

— El Divina Seguros Joventut ocupa la última posición con un balance de cuatro victorias y 20 derrotas, acumulando 12 de forma consecutiva. El último triunfo verdinegro en la competición doméstica se remonta al 17 de diciembre del pasado año ante el Tecnyconta Zaragoza por 94-83. ¿Cómo se encuentra el vestuario?

— Lo que pasa en el vestuario no lo voy a decir, pero está claro que cómo estamos en el equipo y en el club es una situación delicada. Sin embargo, estamos comprometidos y como grupo muy unidos para intentar sacar esto adelante. Los resultados no nos acompañan, la fortuna no está de nuestro lado en los últimos partidos, pero sabemos que quedan diez jornadas y tenemos mucho por delante.

— A pesar de los resultados negativos, los últimos compromisos ante el Obradoiro Monbus (62-63) y el Iberostar Tenerife (77-75) se han decidido en una cara o cruz final. Están compitiendo bien, ¿no?

— Sin duda alguna, competimos muy duro, con muchas ganas y dejamos todo en la cancha. La actitud del equipo es positiva y, en ningún momento, estamos caídos ni los equipos que tenemos enfrente nos suelen sacar una ventaja muy amplia. Y, si la logran, luchamos hasta el final del partido. La verdad es que no nos está alcanzado solo con eso y necesitamos tener un poquito más de fortuna, un poco más de acierto en el tiro exterior y poder sentirnos más cómodos, que es lo que esperamos para el domingo.

— Restan diez partidos para finalizar la fase regular y la primera final será este domingo (11.30 horas) ante el Herbalife Gran Canaria. ¿Qué destaca de su rival?

— El Gran Canaria viene demostrando en las últimas temporadas que es uno de los equipos que siempre da que hablar, que siempre pelea, que está ahí en la Copa del Rey... Es un conjunto que tiene muchos jugadores de calidad y talento, y también tienen gente muy grande, así que para mí es uno de los equipos más intensos de la Liga.

— ¿Cuáles pueden ser las claves para tumbar a un conjunto claretiano que ha caído en sus últimas tres visitas al pabellón Olímpico de Badalona?

— Esperamos que la racha en Badalona continúe para nuestro lado. Creo que las claves van a ser poder mantener la intensidad porque el Granca cuenta con una larga rotación de jugadores. Ellos tienen muchas armas ofensivas, nosotros tenemos que intentar con nuestra defensa, que en los últimos partidos ha ido mejorando muchísimo, neutralizarlos y luego en ataque dejar fluir el juego y estar cómodos.

— El Divina Seguros Joventut cuenta con jugadores muy jóvenes en su plantilla. ¿Cree que les está afectando la desconocida situación deportiva para un club histórico?

— Es una situación complicada para todos. Estamos en un momento en el que, obviamente, los jugadores con más experiencia tenemos que dar la cara y sacar esto adelante, aprovechando la energía de los jóvenes y sacarle un poco esa presión o lo que puedan sentir. Tenemos que estar un poco más finos y poder ayudar a los más jóvenes para aprovechar sus ganas.

— ¿Se hace duro el día a día con la incertidumbre por los problemas institucionales (los accionistas decidieron no liquidar la entidad)?

— Obviamente, a algunos les afecta más, pero trabajamos de forma impecable y excelente todas las semanas, y pienso que lo que queda es poder plasmarlo en los partidos para llevarnos una victoria que nos va a reconfortar muchísimo.