Katsikaris: «No me gustan los equipos que bajan los brazos»

— Pretemporada atípica con muchos jugadores en China disputando el Mundial. ¿Cómo la ha llevado?

— Como hemos podido. Puedo decir que ha sido la pretemporada más complicada que he realizado hasta ahora en toda mi carrera. Además de faltar tantos jugadores, porque también hubieron otros equipos que le faltaron, este Gran Canaria es un equipo totalmente nuevo y por lo tanto teníamos que empezar de cero para enseñar la filosofía de juego del equipo y faltaban piezas importantes... Es una experiencia nueva para mi lo de cómo voy a manejar esto al principio de la liga.

— Dentro de lo negativo que eso significa, ha podido trabajar con muchos jugadores jóvenes de la cantera. ¿Cómo los valora?

— Me ha gustado mucho conocer a gente de la cantera y la verdad es que hay muy buen material para hacer un seguimiento. El Gran Canaria siempre ha tenido esa fama de buena cantera y puedo asegurar que es así. Hay jugadores como Jovan, Khalifa, Olek, que ahora lo voy a conocer más, López, Marcis... Nos han ayudado mucho y creo, además, que han crecido mucho con nosotros. He disfrutado trabajando con ello y ha sido positivo. Además, la pretemporada ha sido buena en el sentido de que no ha habido ninguna lesión, hemos jugado algunos partidos como equipo y ahora toca hacer una pretemporada en tres días con la plantilla al completo.

— Lesionados, afortunadamente, no, pero ¿cómo han llegado físicamente los que jugaron este verano?

— Físicamente están bien. Van a estar incluso más avanzados, en cuestión de forma física, que los que hemos hecho la pretemporada porque tienen rodaje. Lo difícil para ellos es que, por ejemplo, los que jugaron la final llegaron directamente de China y jugaron el último partido sin ningún día de descanso. Y eso es lo difícil, el tema mental. En los casos de Bourousis, Okoye y Olek ya habían llegado antes y, al menos, han descansado algo.

— ¿Ahora que tiene toda la plantilla, está contento con ella?

— Sí, muy contento. Hemos hecho una plantilla buena físicamente, porque es lo que demanda la liga y el baloncesto moderno, bien equilibrada entre talento y posiciones para alternar, y con roles más definidos. Lo que más me ha gustado en los partidos de pretemporada es la voluntad por la defensa, con un espíritu muy positivo por defender como grupo, y creo que lo que nos falta ahora es encontrar el ritmo en ataque.

— Ahora mismo tiene usted a 14 jugadores en la plantilla. ¿Cuenta con Niko Radicevic y Luke Nelson?

— Niko y Nelson están desde el día uno con nosotros de la pretemporada. Son dos chicos que han trabajado muy bien, y ahora tengo que tomar decisiones antes de los partidos para elegir a los doce.

— Son 14 entonces...

— Ahora mismo sí. Yo me dedico a entrenar, si un día me dicen que hay algo en ese sentido pues ya se verá qué se hace.

— ¿Qué Gran Canaria pretende?

— Un equipo con identidad, que sabe lo que hace en el parqué para intentar competir y ganar. No me gustan, por ejemplo, los equipos que bajan los brazos, estar con un grupo que no tiene una mentalidad dura de competir sin excusas y dar todo lo que pueda cada uno.

— El Herbalife viene de una temporada pasada muy irregular.

— La valoración del curso pasado puede tener muchas lecturas.

— La Euroliga exigió mucho, claro.

—Exacto, jugar la Euroliga por primera vez en un año histórico lleva mucho consigo. Y luego las condiciones, la distancia, las lesiones largas que sufrió el equipo... No es nada fácil. Incluso hay equipos con más experiencia y presupuesto que también sufrieron para mantener el equilibrio entre las dos ligas –ACB y Euroliga–. En este sentido, ya ha vivido una experiencia y la próxima vez que la dispute ya estarán más preparados todos: jugadores, técnicos, afición, periodistas... Este es un nuevo proyecto. Comienza ahora otra etapa.

— ¿Lo de jugar un partido a la semana es bueno o malo?

— Eso tenemos que verlo en el día a día. En principio será algo bueno porque vamos a tener tiempo para entrenar, algo que necesitamos a día de hoy mucho para encontrar la química como grupo. Y luego, por supuesto, va a ser difícil porque tenemos jugadores que están muy acostumbrados a jugar dos partidos a la semana y entrenar menos. Vamos a intentar buscar la clave para que, de alguna manera, disfruten durante la semana larga. Todos sabemos la realidad, eso es lo que hay.