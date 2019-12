Katsikaris: "No hay rival ni partido fácil en la Liga Endesa"

En este sentido, el técnico griego recordó que "en la primera parte no estábamos siendo inteligentes tácticamente para controlar al rival en defensa. No defendimos bien el balón, algo que cambiamos en el segundo tiempo. Fruto de ello es que en los primeros 20 minutos casi nos hicieron 50 puntos y tras el descanso no pasaron de 30", razonó.

Con esa panorámica, Katsikaris manifestó que "tenemos jugadores con talento. Este es un equipo que ha demostrado una entidad y que tiene alternativas y referencias. Puede correr, aunque hoy no lo pudimos hacer mucho, pero también puede postear y tirar desde fuera. Debemos insistir en la continuidad y no sufrir altibajos".

Con respecto a la lesión del base americano Omar Cook, el preparador heleno evitó marcar plazos en su recuperación: "No sabemos aún. Es un jugador clave para nosotros pero es importante que se recupere al 100%".

Finalmente, Katsikaris insistió en que "no nos planteamos ni hablamos de la Copa del Rey", aunque reconoció la importancia del triunfo al colocarse el equipo "con el average en positivo, de cara a futuros objetivos", resaltando la labor de jugadores como Shurna, Fabio Santana, Bourousis e incluso Paulí, del cual aseguró que "hizo un gran trabajo en la cancha, sobre todo en defensa y dominando ciertos factores, aunque no anotara en este encuentro".