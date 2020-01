Katsikaris: «Necesitamos más que nunca el apoyo de nuestra afición»

Defiende convencido el entrenador jefe de los amarillos la calidad de su grupo. Y, además, encara el día a día con optimismo. «Soy muy optimista. Tal y como estamos trabajando, con esta mentalidad, que me gustaría que fuera un poco más fuerte, que lo será, no estoy para nada preocupado. Tener tres derrotas consecutivas le pasa a cualquier equipo. Lo importante son las sensaciones. Sabemos la causa, sabemos el por qué, y estamos trabajando para corregir nuestros errores. Hay que pensar en el futuro con positividad porque creo que tenemos un buen equipo. No somos el mejor de la liga, pero hemos demostrado que podemos jugar un buen baloncesto», analizó el profesional griego.

Mejorar la mentalidad.

Añade el propio técnico de los isleños que el equipo debe cambiar la mentalidad en los momentos delicados. «El tema sicológico te afecta mucho. Cuando te meten, no tienes esa energía que necesitas. Luego en ataque te entran las dudas, estás solo y dudas si vas a meter o no. Con dudas no puedes competir, no puedes jugar a baloncesto, especialmente fuera. Como equipo debemos superarlo, gestionar mejor situaciones así, no perder la fe ni la confianza y seguir trabajando. Y cuando no tienes acierto, trabajar más en defensa. Lo tenemos claro todos», dijo.

«La confianza se coge en la pista, trabajando. No quiero que estemos pensando en lo negativo, sino en lo positivo que tenemos como equipo, cosas que hemos demostrado. Nuestras virtudes como equipo, trabajando bien mentalmente para afrontar el partido», añadió Katsikaris.