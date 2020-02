Katsikaris: «He permitido que mi equipo baje los brazos y lo voy a arreglar»

— El Herbalife Gran Canaria ocupa la undécima posición con nueve victorias y 11 derrotas, y pendiente de finalizar el encuentro aplazado ante el Montakit Fuenlabrada. Ya está en marcha la segunda vuelta, pero desmenuzando una primera que fue como una montaña rusa con un inicio desalentador con 2-4, luego una reacción con tres triunfos seguidos y, finalmente, los tropiezos ante el Coosur Real Betis y el Kirolbet Baskonia que certificaron la ausencia en la Copa del Rey. ¿Qué análisis hace?

— No hemos sido regulares en nuestro juego, como todos creíamos que lo haríamos, y que va junto a los resultados. Ha sido un inicio complicado por la pretemporada y la incorporación de los internacionales a pocos días, y con un grupo nuevo para juntarnos. Empezar la Liga sin ganar en casa siempre te molesta, y más en un nuevo proyecto que es importante hacerlo en el primer partido y en casa. Luego tuvimos esas tres victorias, de las cuales dos fueron fuera de casa ante muy buenos equipos y demostrando la calidad y las virtudes que el equipo puede tener para ganar a rivales de ese nivel en su cancha. Pero, desafortunadamente, no hemos encontrado esa línea como equipo, que para mí es competir durante los 40 minutos, algo que, si bien, no es algo real hacerlo porque ni siquiera los de alto nivel lo logran, es lo que nos pide el nivel de la Liga. Tenemos que estar muy concentrados y con energía. Si hacemos una valoración ahora por el parón por la Copa del Rey y las ventanas FIBA, digo que, por supuesto, no estoy contento y soy el máximo responsable.

— No termina de dar con la tecla...

— Vamos a trabajar estas tres semanas para que el equipo encuentre su identidad. Los equipos en los que he trabajado en el pasado siempre han tenido una identidad aparte del talento y del físico. Hay momentos en los que jugamos un muy buen baloncesto, con muy buena energía y esfuerzo, y en ese mismo partido tenemos un bajón inexplicable. Tenemos una plantilla profunda y voy a exigir ser consistentes con nuestra filosofía y trabajo para conseguir el objetivo que tenemos ahora mismo, que es estar entre los ocho primeros para luchar por el título.

— Habla de deméritos y también de la exigencia de la competición doméstica. ¿Por qué cree que el Granca no está en la Copa del Rey?

— Han sido los detalles porque se ha decidido en la última jornada. Había equipos que estaban casi dentro como el Burgos y se quedó fuera por el average. Hablamos de una o dos victorias, entonces hablamos de detalles que pueden pasar en un partido. Por eso, el partido en Sevilla nos hizo mucho daño. Si ganábamos, tampoco es que estuviéramos dentro porque nadie esperaba que el Bilbao ganara en Barcelona para clasificarse. Nos hizo daño la manera en la que perdimos ese partido cuando lo controlamos con autoridad durante 30 minutos. Dejamos ir ese partido y creo que por nuestros propios errores no nos clasificamos.

— Comentó que hablar de fracaso en el deporte es una palabra muy fuerte, pero ¿cómo calificaría que el Granca por tradición, presupuesto y plantilla se quedara fuera de la cita copera?

— Entiendo que es una lectura que pueden hacer los aficionados o la gente que está en el baloncesto durante muchos años, pero la historia no juega al baloncesto, cada partido es una historia nueva y tiene su propio guion. Por eso, pienso que hablar de fracaso en el deporte es una palabra dura, sí que existe en los equipos con un presupuesto diferencial con respecto a los demás o las expectativas, como si el Barcelona no se clasificara para la Copa, pero en nuestro caso, aunque no es un excusa porque no soy un hombre de excusas porque soy muy autoexigente y quiero que la gente que trabaje conmigo debe ser autocrítica y autoexigente, es cierto que cada equipo hace unos ciclos, que pueden ser pequeños o grandes, y el Herbalife Gran Canaria después de conseguir el hito de jugar la Euroliga, con sus condiciones que también hacían complicado competir en la Liga por los viajes o las lesiones, hicieron un año muy duro para todos. Con los cambios y con la plantilla que hemos hecho, nos cuesta más, y ese es mi objetivo y lo que cada día tengo en la cabeza, encontrar esa continuidad, consistencia y garra para competir y ganar partidos.

— A lo que consigue lo que usted pide, los rivales no aflojan en este arranque de la segunda vuelta. ¿Cree que su equipo estará en el Playoff?

— Sí, soy muy optimista y, por lo que convivo con cada miembro del equipo, podemos y tenemos la calidad para conseguirlo. Sobre todo, con humildad porque no somos mejores que los demás, pero creo que lo vamos a conseguir. Hasta ahora, los equipos en los que he trabajado siempre llegan a la segunda parte de la temporada en el momento de entender lo que tenemos que hacer para competir y ganar los partidos.

— Dejó su condición de técnico asistente en la franquicia NBA Utah Jazz por volver a Europa y coger un proyecto como entrenador jefe -firmó 1+1-. En caso de no lograr el objetivo de terminar entre los ocho primeros, ¿renunciaría a continuar?

— No, jamás bajo los brazos. Soy de mucha paciencia y creo mucho en mi trabajo, no soy una persona que viva con emociones así para tomar decisiones rápidas sin analizar las cosas bien. Espero y quiero que sigamos con este proyecto y otra vez poner a este club donde se merece o ha estado en el pasado. Todo el mundo está esperando lo mismo, nuestros aficionados también, estamos representando a una isla y es un reto muy bonito para mí, por eso dejé la NBA para venir aquí. No estuve en el mercado para tener dos o tres opciones que valorar y luego decidir venir. Siempre he tenido mucho respeto a este club y lo veía como un proyecto para disfrutar del trabajo y conseguir resultados.

— Teniendo en cuenta ese escenario tras un año histórico y complicado para el club, y con cambios tras estar fuera de la Copa y el Playoff. ¿Ha visto que su trabajo haya sido mirado con lupa por la directiva en algún momento por el hecho de que se pudiera repetir una mala campaña?

— Ya tengo bastante experiencia en España y en otros países. Ya me sustituyeron en el Hapoel Jerusalén y en el Lokomotiv Kuban, pero no por el trabajo como entrenador sino por la química con la directiva, que es algo fundamental. Al final, se vio que no era por mí sino por unas expectativas que no eran reales en ese momento. Lo que quiero decir es que tengo mucha confianza en mi trabajo y tengo muy claro qué tengo qué hacer y cómo, por eso, la gente me contrata porque tiene toda la información. Seguro que los resultados ayudan porque son el mejor amigo de un entrenador, pero, al mismo tiempo, cuando haces una valoración para contratar a un entrenador no miras una temporada o un resultado, hay un recorrido y tengo muchos años con equipos que no tenían una historia ni un presupuesto muy alto y hemos conseguido todos los objetivos propuestos.

— Pero tras las derrotas dolorosas ante el Tenerife o el Betis, por ejemplo, ¿vio peligrar su puesto?

— No he sentido nada, es un club que deja trabajar al entrenador. No he notado ningún nerviosismo, Berdi -director deportivo- lleva muchos años en este negocio y es una persona que te transmite esa calma y esa tranquilidad. Siempre hablo con Berdi, siempre analizamos nuestros errores. Hay una línea muy fina entre el conformismo y la tranquilidad para trabajar, entonces tenemos nuestra propia autoexigencia de conseguir cosas. Es mi mano derecha, por decirlo de alguna manera, por su conocimiento, su experiencia y porque hemos hecho el equipo juntos. Vemos dónde nos estamos equivocando y dónde podemos corregir nuestros errores, y siempre con una buena voluntad porque queremos sacar esto.