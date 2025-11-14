Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Jaka Lakovic en rueda de prensa. Cober
Dreamland Gran Canaria

Dreamland Gran Canaria, en directo: Jaka Lakovic analiza el partido ante el Joventud

Baloncesto ·

El partido tendrá lugar este sábado, 15 de noviembre a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:16

El Dreamland Gran Canaria se enfreta al Joventut Badalona, este sábado 15 de noviembre, a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena, en el partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC.

El equipo grancanario se encuentra en la 7ª posición de la clasificación mientras que el conjunto catalán es 5º en la liga nacional. El Granca ganó en la jornada 6 contra el Río Breogán. Mientras que el equipo badalonés llega al encuentro tras perder ante el Real Madrid en casa.

