Dreamland Gran Canaria, en directo: Jaka Lakovic analiza el partido ante el Joventud

El partido tendrá lugar este sábado, 15 de noviembre a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena

Viernes, 14 de noviembre 2025

El Dreamland Gran Canaria se enfreta al Joventut Badalona, este sábado 15 de noviembre, a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena, en el partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC.

El equipo grancanario se encuentra en la 7ª posición de la clasificación mientras que el conjunto catalán es 5º en la liga nacional. El Granca ganó en la jornada 6 contra el Río Breogán. Mientras que el equipo badalonés llega al encuentro tras perder ante el Real Madrid en casa.