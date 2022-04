Identidad y rebelión para alargar el sueño europeo del Granca

Una nueva cita con la historia. Un clásico continental que vuelve a las eliminatorias por el entorchado de la EuroCup. El Club Baloncesto Gran Canaria, finalista en la temporada 2014-2015, semifinalista en dos ediciones (2015-2016 y 2020-2021) y que acumula 150 victorias en 248 presencias en la élite -Korac, ULEB, Eurocup FIBA, EuroCup y Euroliga-, se enfrenta este miércoles, a partir de las 20.00 horas (DAZN y Teledeporte), al Slask Wroclaw polaco en la eliminatoria de octavos de final del certamen continental, que se jugará a un partido único en el Gran Canaria Arena.

El cambio de formato en la presente edición del torneo europeo propicia que el duelo se juegue en la cancha del mejor clasificado en la fase regular. Por este motivo, el combinado claretiano, líder del grupo B con un balance de 12 triunfos y seis derrotas, dispondrá del factor ambiental a favor ante la escuadra de Andrej Urlep -octavo en el grupo A con tres victorias y 13 tropiezos- y lo mantendrá hasta una hipotética final contra el Joventut Badalona, el único equipo con mejores números que los amarillos. Solo una final contra los pupilos de Carles Duran no se disputaría en el recinto de Siete Palmas.

El Club Baloncesto Gran Canaria, que no contará con el director de juego canadiense Kenny Chery al no estar inscrito en la competición, pretende prolongar su momento dulce en la Liga Endesa tras asaltar la zona de Playoff para no perdonar en un cruce continental sin margen de error.

La fase regular amarilla fue impecable después de superar en la tabla a favoritos como el Valencia Basket y la Virtus Bolonia de Sergio Scariolo, pero ahora es todo o nada. Está en juego avanzar de ronda y, cómo no, el sueño de conquistar un trofeo que esconde el premio de volver a competir en la Euroliga la próxima campaña.

Imágenes del último entrenamiento del Granca en el Arena. / EFE

Por otro lado, el Slask Wroclaw se presenta en el Arena tras caer en los dos primeros partidos de la serie de cuartos por el título de la Liga de Polonia frente al Zielona Gora.

En la escuadra dirigida por el experimentado Urlep, quien retornó al equipo este curso tras entrenarlo en 2007 cuando visitó el CID, destacan el exterior norteamericano Travis Trice, el interior turco Kerem Karter y el interior polaco Aleksander Dziewa.

Identidad y rebelión para un Granca que persigue imponer su ley. El binomio equipo-afición, que ya decide partidos en la ACB, debe extrapolarse este miércoles a Europa.