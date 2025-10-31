Horario y dónde ver en televisión el Dreamland Gran Canaria - MoraBanc Andorra

El equipo amarillo recibe al conjunto del Principado con la intención de remontar el vuelo en la Liga Endesa

El Dreamland Gran Canaria se medirá este sábado 1 de noviembre al MoraBanc Andorra en su tercer encuentro como local en la ACB. Los amarillos, que han renovado media plantilla, llegan a la cita tras una irregular inicio de curso en la que han sumado un triunfo y tres derrotas, si bien en la BCL se mantienen líderes invictos (3-0) en el Grupo H.

De esta forma, el equipo de de Jaka Lakovic busca remontar el vuelo en esta quinta jornada de Liga Endesa ante el conjunto del Principado a partir de las 19.00 horas y se podrá ver en DAZN.

Desde CANARIAS7.es les ofreceremos, como cada jornada, el directo del encuentro.

