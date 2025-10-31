Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del choque frente al Andorra del pasado ejercicio liguero. ACB

Horario y dónde ver en televisión el Dreamland Gran Canaria - MoraBanc Andorra

Baloncesto ·

El equipo amarillo recibe al conjunto del Principado con la intención de remontar el vuelo en la Liga Endesa

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:12

Comenta

El Dreamland Gran Canaria se medirá este sábado 1 de noviembre al MoraBanc Andorra en su tercer encuentro como local en la ACB. Los amarillos, que han renovado media plantilla, llegan a la cita tras una irregular inicio de curso en la que han sumado un triunfo y tres derrotas, si bien en la BCL se mantienen líderes invictos (3-0) en el Grupo H.

De esta forma, el equipo de de Jaka Lakovic busca remontar el vuelo en esta quinta jornada de Liga Endesa ante el conjunto del Principado a partir de las 19.00 horas y se podrá ver en DAZN.

Desde CANARIAS7.es les ofreceremos, como cada jornada, el directo del encuentro.

Encuesta: ¿Cuál cree usted que será el resultado del choque?

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  2. 2 Investigan el hallazgo de un cadáver en la Avenida Marítima
  3. 3 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  4. 4 Un móvil y un pasaporte con sangre, junto al cadáver encontrado en la Avenida Marítima
  5. 5 Caso Kárate: el pederasta Torres Baena vuelve a vivir dentro de la prisión
  6. 6 Estos son los barrios más afectados por los rebosos de basura en los contenedores
  7. 7 La Aemet avisa de la irrupción de los 30º en Canarias y señala este día del fin de semana
  8. 8 Detenido en Telde por abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  9. 9 Un accidente múltiple colapsa a primera hora de la mañana la Avenida Marítima
  10. 10 Un segundo accidente de tráfico deja cuatro heridos leves a la altura de La Laja

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Horario y dónde ver en televisión el Dreamland Gran Canaria - MoraBanc Andorra

Horario y dónde ver en televisión el Dreamland Gran Canaria - MoraBanc Andorra