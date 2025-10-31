Horario y dónde ver en televisión el Dreamland Gran Canaria - MoraBanc Andorra
Baloncesto ·El equipo amarillo recibe al conjunto del Principado con la intención de remontar el vuelo en la Liga Endesa
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 31 de octubre 2025, 19:12
El Dreamland Gran Canaria se medirá este sábado 1 de noviembre al MoraBanc Andorra en su tercer encuentro como local en la ACB. Los amarillos, que han renovado media plantilla, llegan a la cita tras una irregular inicio de curso en la que han sumado un triunfo y tres derrotas, si bien en la BCL se mantienen líderes invictos (3-0) en el Grupo H.
De esta forma, el equipo de de Jaka Lakovic busca remontar el vuelo en esta quinta jornada de Liga Endesa ante el conjunto del Principado a partir de las 19.00 horas y se podrá ver en DAZN.
Desde CANARIAS7.es les ofreceremos, como cada jornada, el directo del encuentro.