«Hola, soy Pedro Montesdeoca, ¿en qué puedo ayudarle?»

En este sentido, Pedro Montesdeoca, traumatólogo aldeano del Hospital Materno Infantil y jefe de los servicios médicos del Herbalife Gran Canaria desde hace muchas temporadas en la ACB, pone su granito de arena pasando consulta gratuita desde su cuenta personal de Facebook (https://www.facebook.com/pedro.montesdeoca).

El profesional sanitario tiene claro que con ayudar a una sola persona que se ponga en contacto con él ya valdrá la pena. «Todo lo que se pueda ayudar en estos momentos es poco. En ese sentido, de manera espontánea, se me ocurrió esta manera de hacerlo, en modo de consulta, a los que puedan tener alguna duda», afirma el traumatólogo infantil

Desde que colgó el mensaje en su red social ya han pasado unos días y, cómo no, ya han sido varios usuarios los que le han consultado. «La verdad que la gente no me ha vuelto loco ni mucho menos tampoco. Al principio fueron pocos, peco en el paso de los días se me está acumulando el trabajo, pero yo encantado de poder hacerlo. Me han consultado varias personas, algunas preguntas que no tienen nada que ver con lo mío, porque sobre todo hay muchas personas que están un poco perdidas aún de lo qué tienen que hacer o dónde ir en caso de sufrir alguna urgencia médica... Y sin problemas les contesto si está en mi mano y se lo puedo resolver», estima.

Montesdeoca sigue ejerciendo su actividad profesional durante las mañanas, así que aclara que se sentará por las tardes a responder todas las cuestiones que le lleguen. «Seguiré haciéndolo todo el tiempo que haga falta e intentaré contestar a todas las preguntas en la medida que me sea posible», asevera.

En cuando a estos días de encierro, el doctor aldeano relata que «por las tardes en casa estoy con mi mujer llevándolo lo mejor que podemos. Doblando más calzoncillos y calcetines que de costumbre y esas cosas; colocándolos bien...», finaliza sonriendo para intentar darle su particular toque de humor a una situación inesperada por todos. ).